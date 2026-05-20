十四張公園女廁改性別友善廁所 新北議員批壓縮女性空間

新北市議員陳乃瑜今於議會總質詢指出，新店十四張歷史公園設置性別友善廁所，卻將原有女廁改為性別友善廁所，導致現場僅剩男廁與性別友善廁所，引發女性使用空間遭壓縮疑慮。新北市長侯友宜表示，會了解該廁所標章申請與規畫過程，「怎麼會這樣改法，我們去了解一下」。

陳乃瑜表示，十四張歷史公園是新店重要防災公園，但現場性別友善廁所規畫方式有問題，因為原本女廁直接被改成性別友善廁所，尿布台也設置其中，形同女性如要替幼兒換尿布，僅能進入性別友善廁所。

她認為，推動性別平權與性別友善空間，不應壓縮特定族群使用權益，「不能把男廁改掉、也不能把女廁改掉」，應以新增空間、整合動線方式規畫，保障不同族群使用需求。

侯友宜回應，市府會了解該處廁所是否有申請性別友善標章，以及規畫過程是否妥適，「這間廁所我們會去了解一下它到底有沒有來申請標章」。

陳乃瑜也指出，目前全新北約6000座公廁、2萬多個廁間中，僅有50座具性別友善標章，占比約0.8%，詢問市府是否有進一步推動計畫。

環保局長程大維表示，目前50座性別友善廁所是第一階段目標，希望達成「每區至少一座」，後續已由跨局處小組持續輔導，未來新增或改建公廁時，會持續朝性別友善方向推動。