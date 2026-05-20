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新北疫苗補助挨批慢半拍 侯友宜：會一步一步推動

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議員陳乃瑜今於議會總質詢，再度要求新北市府全面補助輪狀病毒、腸病毒及帶狀疱疹等疫苗，質疑新北補助進度落後其他縣市，「別人都往前走，新北不能慢半拍」。衛生局長陳潤秋則強調，新北採取「階段性擴大」，並非沒有做，而是必須考量疫苗成熟度、專家建議與財政負擔。

陳乃瑜指出，自己自2022年上任後，便持續要求市府補助輪狀病毒口服疫苗，侯友宜過去也曾公開表示「有錢就做」，如今財劃法修正、歲入增加，「那到底什麼時候要做？」

陳乃瑜表示，目前若全面補助輪狀病毒疫苗，經費約9000多萬元，若採定額補助2100元，也僅需約3000多萬元，「新北願意花大錢辦耶誕城，卻不願照顧小baby？」

陳潤秋則回應，新北今年已擴大輪狀病毒補助範圍，納入所有早產兒，且採全額補助，「我們一直都是一步一步增加」。她表示，輪狀病毒疫苗已發展成熟，因此推動速度會較快。

陳乃瑜隨後追問，「那你告訴我，到哪一個階段才會全面補助？」陳潤秋則表示，市府會持續朝全面補助方向前進，但仍須依專家意見與經費能力逐步推動。

雙方也針對腸病毒疫苗補助範圍展開爭論。陳乃瑜指出，台北、台中、高雄、澎湖與新竹等縣市，都已有定額或全額補助，新北目前仍僅限特定條件對象。

陳潤秋則解釋，目前腸病毒疫苗僅針對A71型有效，而近年新北並未出現A71型大流行，因此現階段以低收、中低收入戶0到6歲幼童為優先補助對象。

侯友宜也表示，「腸病毒補助我們算走得很快」。不過陳乃瑜當場反駁，「最快的是新竹市啦，乃瑜有做功課，市長你也要做功課啊。」

此外，陳乃瑜也點名帶狀疱疹疫苗補助門檻過高，需同時符合65歲以上、低收或中低收入戶及免疫低下等條件，形容「比建達出奇蛋還難」。

陳潤秋回應，帶狀疱疹疫苗價格昂貴，目前新北已在13個偏鄉地區放寬條件，低收與中低收入戶不再受疾病限制，後續仍會持續評估擴大方向。

侯友宜最後表示，市府會持續依專家意見與財政能力，逐步擴大疫苗補助，「一次沒辦法全部做到，但會一步一步往前走」。

疫苗 侯友宜 新北

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