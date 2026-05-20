敬老卡藍綠攻防 侯友宜：做好準備讓下任市長可發揮

敬老愛心卡擴大範圍或是點數增加，近日成藍綠攻防焦點，新北市議員李宇翔今在議會總質詢提到國民黨李四川提出300點悠遊卡化，是否只要多花10億元？新北市長侯友宜表示，悠遊卡化按使用習慣勢必都會花完，粗估可能要24億元，蘇巧慧要提高到1000點不歸零花更多，社會局對各方建議已展開評估，政策須考量財政負擔與後端系統整合，最近也要開始編明年預算，會做好準備讓下任市長可發揮。

李宇翔表示，從昨天總質詢到今天討論許多市政與社福議題，上午總統賴清德也針對全國社會福利政策表態，隨著年底選戰接近，各黨候選人陸續提出「政策牛肉」，希望侯友宜能廣納建言，他也詢問新北今年7月將把敬老愛心卡點數由480點提高至600點，主要有哪些考量？

侯友宜說，考量包括物價上漲，以及高齡人口增加，希望讓長輩使用更方便，也持續擴充使用範圍，例如衛生所等場域。

對於李宇翔詢問，李四川說300元悠遊卡化只要多花10億在可控範圍？侯友宜說，若全面開放300點作為一般消費，依新北約82萬名長者估算，「300塊乘以82萬，一年就超過24億元」。

李宇翔認為，市府可先從相對可控的農會通路試辦，讓部分點數能購買深坑、烏來、五股、泰山、林口及土樹三鶯等地農特產品，一方面照顧長輩，也能支持在地農民，苗栗縣已有相關作法。

侯友宜表示，苗栗推動後，後端系統串接不是沒問題，社會局日前已承諾6月1日前提出完整評估報告，將精算所需經費、開放範圍，以及科技系統整合可行性，新北幅員遼闊，若後端仍靠人工處理，政策恐難推動，因此會先與廠商協調技術問題，談得通可以做才有意義。

侯友宜說，他可以理解候選人的想法，蘇巧慧提出的1000點不歸零，經費會更高，不能騙，市府仍須把制度與規畫先準備好，讓下一任市長能在「可控範圍」推動。