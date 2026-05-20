中和安全指引宣講 劉世芳：急救防災知識救人救己

台灣全民安全指引宣講會今天在新北中和舉行，現場由替代役男示範施作CPR。內政部長劉世芳表示，新北推廣防災士迅速有成，盼民眾學習相關急救防災知識，在關鍵時刻救人救己。

內政部今天在新北中和東德宮舉辦「台灣全民安全指引宣講會」，由新北市警察局副局長林武宏講解常見詐騙手法，消防局副局長陳國忠則主講地震火災時的避難措施，並開箱緊急避難包內的必備物品。

劉世芳致詞表示，新北市在防災士培訓上迅速有成，目前全台防災士約13萬3千人，新北市就有2萬5千人，相當於每5到6名防災士就有1人是來自新北。

劉世芳說，學會CPR（心肺復甦術）至關重要，之前有位里長的丈夫起床時突然昏倒，里長馬上施作CPR將丈夫救活，該鄰里後來也成為「韌性社區」，若民眾平時養成相關急救防災知識，在關鍵時刻就能救人救己、幫助社區。

國民黨立法委員張智倫說，中央地方一條心，守護台灣的決心大家都看得到，政府也透過推動替代役、防災士、民防等訓練三位一體，讓台灣安全更有保障。

民進黨立委蘇巧慧指出，大家常說來廟裡有拜有保庇，今天現場發放的小橘書則是有讀有保庇、有準備有安全，內容清楚講解在台灣可能遇到什麼災害、當警報響起時如何應變，如同平安符一般保佑民眾安全。

替代役男也現場示範施作CPR，教導里民熟記「叫叫CABD」口訣，首先呼叫患者確認是否有呼吸與反應，若患者無意識、心跳與脈搏時，立即撥打119呼叫救護車，同時請人幫忙拿心臟電擊去顫器（AED），接著再進行CABD體外心臟按壓、呼吸道暢通、人工呼吸與使用AED去顫。