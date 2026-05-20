快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

新北坪林「有種茶」 獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市農業局輔導坪林「有種茶」地域品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，20日於市政會議獻獎。圖／新北市政府農業局
新北市農業局輔導坪林「有種茶」地域品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，20日於市政會議獻獎。圖／新北市政府農業局

新北農業再登國際舞台！新北市政府農業局輔導坪林「有種茶」地域品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，自5,225件參賽作品中脫穎而出，成為六都第一個獲得該獎項的農業品牌，20日於市政會議獻獎，展現新北推動農業創生與地域品牌發展的亮眼成果。

GOOD DESIGN AWARD為日本設計振興會主辦之國際性綜合設計評選，高度重視設計如何回應生活、產業、社會及地方課題，其中「地域構想及活動類」獎項特別聚焦地方議題解決、社區發展、地域振興與永續推動成果。「有種茶」成功串聯在地及返鄉青農，不僅專注於茶葉生產、加工與銷售，更積極推動食農教育與茶職人學院。團隊更於114年成立新北首個「農創所」，作為展售特色茶品、茶文化體驗及培育青年人才的重要基地，這套模式成功將坪林包種茶從傳統農產品，轉化為結合產地故事、體驗教育與生活風格的地域品牌，其以設計思維推動地方產業轉型，展示返鄉青農如何透過設計共創與文化創新，為傳統產業注入新生命，在此次評選中受到國際高度肯定。

有種茶團隊表示，坪林包種茶承載地方產業、土地風味與茶農世代傳承的技術。「有種茶」一路從共同生產、推廣邁向品牌經營，期盼讓更多人看見茶鄉的日常與價值，也讓年輕世代能以嶄新方式回到茶鄉。此次獲得GOOD DESIGN AWARD肯定，是坪林在地茶農、青年與地方夥伴共同努力的成果，未來將持續以茶為媒介，推動產業創新與地方共好。

市長侯友宜表示，新北市全國首創「以農業為核心」推動地方創生，以農業作為回應地方發展課題的重要途徑，協助在地團隊整合生產、行銷、教育、觀光與青年培力等資源，提升農業附加價值，並創造地方產業延續與人口回流。「有種茶」此次獲得國際獎項肯定，象徵新北透過農業解決地方創生議題的推動模式，已獲國際設計專業視角的權威認可。未來市府將持續支持各地農業品牌發展，讓新北優質農產與地方故事被更多人看見，帶動城市永續發展。

新北市農業局表示，歡迎民眾前往位於坪林的「有種茶」農創所，親自體驗坪林包種茶、創意茶飲及茶文化魅力，感受在地茶產業轉型與地域品牌發展成果。

坪林 新北 日本

延伸閱讀

以茶推動創生 新北坪林「有種茶」獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

世新學生踏查大稻埕 短片重現台灣茶業外銷歷史

國內首支！農林「台茶8號」奪全台首張紅茶碳足跡標籤

產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

相關新聞

蘆洲南北側開發卡關5年 侯友宜嘆：中央一句話拖5年

新北市蘆洲南北側整體開發案與三重果菜市場遷建爭議延宕多年，新北市議員陳啟能今在議會總質詢時指出不應因果菜市場爭議，卡住蘆洲南北側整體開發，要求市府盡快定調推動方向。新北市長侯友宜則將矛頭指向中央，直言案子送內政部5年才退回，「一句話給我拖5年」。

新北坪林「有種茶」 獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

新北農業再登國際舞台！新北市政府農業局輔導坪林「有種茶」地域品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，自5,225件參賽作品中脫穎而出，成為六都第一個獲得該獎項的農業品牌，20日於市政會議獻獎，展現新北推動農業創生與地域品牌發展的亮眼成果。

西寧中繼市場現況曝光...攤商點13處籲改善 議員批市府未妥善溝通

台北市西寧市場被評估為氯離子過高的建物，市府拍板拆除大樓原地重建，中繼市場將座落在一旁的洛陽停車場，並預計最快年底前營運。北市議會財政委員會今到場視察，攤商也直接向議員們陳情13項措施不符所需，市場處表示，會持續溝通調整。

陳乃瑜質疑臨托要2天前預約不臨時 侯友宜：持續擴大服務

新北市議會今天總質詢，民進黨議員持續進攻，議員陳乃瑜指出，新北市雖有提供臨時托育服務，但29區只有24處，且要提前2天預約，完全「不臨時」。社會局長李美珍表示，原本規定需提前2天申請，但遇特殊狀況會彈性處理，目前也有500多位居家保母可協助支援。

淡水紅毛城400周年慶暖身啟動 「樂滿西樓」音樂會本周六登場

新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名指揮家許双亮、女高音謝孟潔與真理大學音樂應用學系聯合演出，用2小時音樂引領遊客認識淡水紅毛城歷史，為400周年系列活動暖身。

綠議員邀任朝野國防預算召集人 侯友宜：不用幫我找工作、先顧好新北

新北市長侯友宜多次表態「防衛靠自己」、「沒有國防就沒有台灣」等語，新北市議員陳啟能今天議會總質詢指出，立院國民黨立委多次杯葛國防預算，將國防議題當成政治攻防工具，他認為侯友宜非常適合擔任「朝野國防預算協商召集人」，侯友宜回應「不用幫我找工作」，他先把市長工作做好，把新北市顧好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。