新北坪林「有種茶」 獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

新北農業再登國際舞台！新北市政府農業局輔導坪林「有種茶」地域品牌，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，自5,225件參賽作品中脫穎而出，成為六都第一個獲得該獎項的農業品牌，20日於市政會議獻獎，展現新北推動農業創生與地域品牌發展的亮眼成果。

GOOD DESIGN AWARD為日本設計振興會主辦之國際性綜合設計評選，高度重視設計如何回應生活、產業、社會及地方課題，其中「地域構想及活動類」獎項特別聚焦地方議題解決、社區發展、地域振興與永續推動成果。「有種茶」成功串聯在地及返鄉青農，不僅專注於茶葉生產、加工與銷售，更積極推動食農教育與茶職人學院。團隊更於114年成立新北首個「農創所」，作為展售特色茶品、茶文化體驗及培育青年人才的重要基地，這套模式成功將坪林包種茶從傳統農產品，轉化為結合產地故事、體驗教育與生活風格的地域品牌，其以設計思維推動地方產業轉型，展示返鄉青農如何透過設計共創與文化創新，為傳統產業注入新生命，在此次評選中受到國際高度肯定。

有種茶團隊表示，坪林包種茶承載地方產業、土地風味與茶農世代傳承的技術。「有種茶」一路從共同生產、推廣邁向品牌經營，期盼讓更多人看見茶鄉的日常與價值，也讓年輕世代能以嶄新方式回到茶鄉。此次獲得GOOD DESIGN AWARD肯定，是坪林在地茶農、青年與地方夥伴共同努力的成果，未來將持續以茶為媒介，推動產業創新與地方共好。

市長侯友宜表示，新北市全國首創「以農業為核心」推動地方創生，以農業作為回應地方發展課題的重要途徑，協助在地團隊整合生產、行銷、教育、觀光與青年培力等資源，提升農業附加價值，並創造地方產業延續與人口回流。「有種茶」此次獲得國際獎項肯定，象徵新北透過農業解決地方創生議題的推動模式，已獲國際設計專業視角的權威認可。未來市府將持續支持各地農業品牌發展，讓新北優質農產與地方故事被更多人看見，帶動城市永續發展。

新北市農業局表示，歡迎民眾前往位於坪林的「有種茶」農創所，親自體驗坪林包種茶、創意茶飲及茶文化魅力，感受在地茶產業轉型與地域品牌發展成果。