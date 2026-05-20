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創世攜院民參拜祈福 盼募集長年照護經費

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供

創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護佑」公益園遊會暖身宣傳。現場在新北市議員林金結、黃永昌及多個民間團體陪同下，一同替植物人院民與家庭祈求平安，也盼號召更多民眾投入公益。

今天活動在主祀神農大帝的土城五穀先帝廟舉行，當復康巴士抵達廟埕後，院民在工作人員及志工陪同下進入廟內參香祈福。現場鐘鼓聲與香火交織，院民在廟方協助下雙手合十，替自身及家人祈願平安健康，也替公益園遊會順利舉辦集氣。

創世基金會表示，此次活動由新北市牙醫師公會、新北市土城區農會、土城國中教育基金會及新北市太陽慈善協會等單位共同響應，希望透過陪伴與實際參與，讓植物人院民感受社會溫暖。

林金結表示，植物人家庭長期承受龐大照護壓力，看見院民及家屬能到廟裡參香祈福，內心十分感動，也希望透過公益園遊會，號召更多民眾關心植物人家庭。

新北市牙醫師公會理事長高君華則表示，創世基金會多年來持續守護植物人與弱勢家庭，讓他深刻感受到「公益不只是捐款，更是陪伴與參與」，希望透過這次活動，讓更多人願意投入公益，把愛延續下去。

創世基金會板橋院長李培菁表示，目前板橋院安養52位弱勢植物人，每人每月照護費用約需5萬至7萬元，近年因景氣及通膨影響，募款愈來愈困難，但植物人安養工作無法中斷，因此將於5月30日上午10時至下午2時，在土城五穀先帝廟前廣場舉辦「植福護祐」公益園遊會。

她表示，活動將規畫超過30個特色攤位、舞台表演及摸彩活動，邀請民眾攜家帶眷參與，以實際行動支持植物人服務。園遊券每張200元，除可自用，也能轉贈弱勢家庭。

創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供

創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院今天帶著院內植物人院民前往土城五穀先帝廟參拜祈福，並為即將於5月30日登場的「植福護祐」公益園遊會暖身宣傳。圖／創世基金會提供

創世基金會 板橋 土城

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