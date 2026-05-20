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西寧中繼市場現況曝光...攤商點13處籲改善 議員批市府未妥善溝通

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
視察由北市議會財政委員會第一召集人詹為元（中）主持，北市議員劉耀仁（右2）提到，相關問題依舊找不到解決方法，呼籲市府趕緊與攤商溝通。記者邱書昱／攝影
視察由北市議會財政委員會第一召集人詹為元（中）主持，北市議員劉耀仁（右2）提到，相關問題依舊找不到解決方法，呼籲市府趕緊與攤商溝通。記者邱書昱／攝影

北市西寧市場被評估為氯離子過高的建物，市府拍板拆除大樓原地重建，中繼市場將座落在一旁的洛陽停車場，並預計最快年底前營運。北市議會財政委員會今到場視察，攤商也直接向議員們陳情13項措施不符所需，市場處表示，會持續溝通調整。

市場處簡報，西寧中繼市場選定於洛陽停車場地下二樓到地上二樓，作為攤商、辦公室及停車空間，依照期程7月15日相關的污水、自來水能竣工掛件，7月30日攤商就能進場丈量及訂製營運用物品。最快2026年8月底竣工、12月營運。

市場處說，調查原先的電子攤商共有152攤、傳統攤商有203攤，轉到中繼市場後，電子攤商有68攤、傳統攤商則有203攤，部分攤商會選擇公休至新大樓改建後再進駐。

視察由北市議會財政委員會第一召集人詹為元主持，現場西寧市場自治會攤商們也出席，分別提出意見，特別提及沒有裝設中華電信市話、業務廣播系統、監視器，以及冷氣電扇的安裝，同時，四處鐵捲門過低恐影響貨車進出。

到場的北市議員劉耀仁說，西寧市場被稱為總鋪師的市場，盼透過改建煥然一新，但市場處簡報及問答中，相關問題依舊找不到解決方法，只感覺到市府單位最在意工期是否如期完工，但攤商所擔心的是搬遷到中繼市場會造成客源流失，「攤商沒有過分要求，只有最基礎的設施。」

北市洪健益質疑，相關的機電沒有裝設，這應該在會勘之前就該充分和攤商及自治會溝通，「怎麼會是到現場，攤商才向議員反映？」而且中繼市場一用就要用六年，幾項電力設備不夠，是要攤商怎麼做生意？詹為元也說，市場處應該積極與攤商溝通，尋求解決辦法，而非沒有改善，最後只得找議員協助處理。

市場處長黃宏光說明，在市話、電風扇、冷氣等後續會與技師等確認線路，進行加裝。今天起就會同步與攤商溝通盤點，持續檢討修正。至於鐵捲門部分，由於涉及到消防安檢，若一處更動，其餘的區域也會要更動，涉及範圍廣，同樣會與消防局確認。

針對攤商認為鐵捲門過低，市府表示，需要符合相關消防法規，仍需要與消防局評估。記者邱書昱／攝影
針對攤商認為鐵捲門過低，市府表示，需要符合相關消防法規，仍需要與消防局評估。記者邱書昱／攝影

中繼市場未來攤商的格局。記者邱書昱／攝影
中繼市場未來攤商的格局。記者邱書昱／攝影

中繼市場未來攤商的格局。記者邱書昱／攝影
中繼市場未來攤商的格局。記者邱書昱／攝影

停車場 攤商 北市

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