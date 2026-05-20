幼兒疫苗太貴民代籲新北擴大補助 別讓家長不敢生

新北市議員陳啟能今於議會總質詢關切幼兒疫苗補助政策，指出RSV、輪狀病毒及腸病毒等疫苗費用高昂，3種疫苗若全數施打，對中低收入戶與單親家庭負擔沉重，呼籲新北市府加速推動補助。新北市長侯友宜表示，市府會將相關議題納入今年評估，並強調「一次沒辦法滿足，但會逐步堆疊對孩子更周全的照顧」。

陳啟能表示，少子化情況下，0到6歲幼兒更應受到重視，若孩子罹患腦炎、神經重症、心肌炎或呼吸衰竭，恐讓家庭瞬間崩潰。他指出，輪狀病毒疫苗2劑、3劑型費用約6000元，RSV等疫苗費用也高，許多家長面對高額自費壓力，「怪不得少子化，很多人不敢生」。

陳啟能認為，新北若能提高補助比例，減輕家長負擔，將有助提升生育意願。他也指出，其他縣市已針對部分疫苗提供補助，新北不應「慢半拍」，強調「輸人不輸陣」。

衛生局長陳潤秋表示，新北市每年都會召開疫苗專家會議，依據專家建議及財政能力，逐步擴大補助範圍。她指出，新北是6都首個補助低收、中低收入戶腸病毒疫苗的城市，輪狀病毒部分，則是全台提供全額補助對象最多的縣市，目前已擴及所有早產兒，且未排富。

陳潤秋說，RSV疫苗去年已列入專家討論，但因疫苗屬新型產品，專家認為仍需觀察不同劑型與廠牌發展，因此今年將再列入評估。她強調，市府會優先照顧弱勢與高風險族群，「有限經費先照顧最辛苦的人」。

侯友宜則表示，許多疫苗都是近年陸續成熟，市府會尊重專家學者意見，逐步推動擴大補助，「有一些疫苗後面越來越成熟，專家學者認為不用急著那麼快，但方向都會一步一步往前走」。

陳啟能最後仍呼籲，新北既然被評為幸福城市，就應在幼兒照顧政策上更積極，「別的縣市已經往前走，我們不能慢半拍」。