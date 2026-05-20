北市執業醫事人員破6.8萬人持續增加中 年增2509人

據最新台北市政府統計，台北市執業醫事人員總計約達6.8萬人，每年持續穩定成長年增。主計處公布，114年底台北市每萬人醫療院所數、病床數、執業醫事人員數皆較上年增加，執業醫事人員年增2509人。

依台北市政府衛生局統計，114年底台北市醫療院所計4028家，年增68家（1.7%）；每萬人醫療院所計16.5家，年增0.6家（3.8%）。依衛生福利部中央健康保險署最新統計，113年台北市健保特約機構醫療費用申報計479.6萬人，服務人數，為市民人數的1.9倍。

另114年底台北市醫療院所病床數計2.6萬床，年減195床（-0.7%），其中醫院病床減少376床，診所病床增加181床。每萬人病床數為106.7床，年增1.4床（1.4%）。

執業醫事人員計6.8萬人，年增2509人（3.8%）。各類醫事人員中，護理人員3.2萬人占47.9%、醫師1.7萬人25.4%。每萬人執業醫事人員數為277.4人，年增15.8人（6.0%）。