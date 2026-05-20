陳乃瑜質疑臨托要2天前預約不臨時 侯友宜：持續擴大服務

新北市議會今天總質詢，民進黨議員持續進攻，議員陳乃瑜指出，新北市雖有提供臨時托育服務，但29區只有24處，且要提前2天預約，完全「不臨時」。社會局長李美珍表示，原本規定需提前2天申請，但遇特殊狀況會彈性處理，目前也有500多位居家保母可協助支援。

陳乃瑜今天總質詢聚焦托育與教育議題，她指出，賴清德總統提出0到18歲成長津貼，新北現行臨時托育制度卻與家長實際需求脫節，市府網站載明定點臨托需提前2天預約，但許多家長遇到孩子突然發燒、臨時就醫等突發狀況，根本不可能提前預約。

陳乃瑜也說，全新北29個行政區僅設24處臨托據點，她所選區新店、深坑、石碇、坪林及烏來等區域，僅靠新店一處公托親子館支撐，偏鄉家長形同被排擠，她要求市府1個月內盤點量能，建立緊急保留名額、即時空位查詢與夜間備援機制，並導入更多AI與數位治理工具，提升托育服務便利性，中央要讓年輕人敢生敢養，新北就不能在家長最需要幫忙的那一刻接不住。

侯友宜表示，贊成增加臨托據點，越多越好，現階段先以居家保母支援作為重要替代方案，目前已有24處據點，未來將持續擴大。

陳乃瑜也關切幼兒園監管雲推動進度，教育局目前僅規畫2所幼兒園試辦監視錄影系統接入監管雲，且採家長全員同意方式辦理，補助監視器不等於真正提升兒童安全，市府應針對高風險、曾有違規紀錄的幼兒園優先強制納管，而非只靠自由申請。

教育局長張明文表示，目前試辦階段以家長全員同意為前提，後續會逐步推動，也認同社會對幼兒安全的期待，但此議題涉及隱私與全國性法制問題，仍需取得共識。

侯友宜則表示，短期以試辦與補助為主，中長期則希望透過中央立法，兼顧幼兒安全與親師隱私。

陳乃瑜也說，新店有不少優秀國小，但仍有約16%小六畢業生跨區到台北市讀國中，家長對在地國中缺乏信心，教育局卻未正視問題，「局長是不是太自我感覺良好？」

張明文回應，新北整體在地就學率仍達95%，每年會有2000多名學生選擇跨區就讀，可能與通勤、家長工作地點有關， 會持續強化辦學。

陳乃瑜要求教育局成立「新店國中資源升級專案」，深入了解家長不選擇在地就學原因，並依照地方需求，重新規畫十四張B單元文中小用地未來定位，避免教育資源與人口成長需求脫節。