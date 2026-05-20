蘆洲南北側開發卡關5年 侯友宜嘆：中央一句話拖5年

新北市蘆洲南北側整體開發案與三重果菜市場遷建爭議延宕多年，新北市議員陳啟能今在議會總質詢時指出不應因果菜市場爭議，卡住蘆洲南北側整體開發，要求市府盡快定調推動方向。新北市長侯友宜則將矛頭指向中央，直言案子送內政部5年才退回，「一句話給我拖5年」。

陳啟能質疑，新北市府至今未明確說明主張，究竟是堅持果菜市場遷移，還是改採原地興建，「你們送給評議委員會的主張到底是什麼？」

侯友宜則回應，市府當初依內政部規畫推動開發，期間也多次依地方意見調整，「原本個別徵收大家意見很多，後來改做果菜市場大家也沒意見，送到內政部，現在又有意見。」

侯友宜指出，市府早在民國109年便將相關計畫送中央審議，但直到114年才遭退回，「5年才退回來，再跟我有意見」，語氣明顯不滿。

他表示，自己曾親自拜會內政部長與國土管理署，希望中央盡快明確表態，但案件仍反覆卡關，「一句話給我拖5年，我有幾個市長任期可以讓你拖5年？」

陳啟能則認為，果菜市場與蘆洲南北側開發應脫鉤處理，避免影響地方整體發展。他指出，蘆洲南北側若完成開發，公共設施用地增加、容積也可調整，對地方發展影響重大，「不要因為果菜市場卡住整個蘆洲南北側開發」。追問侯是否能在任期內完成。

侯友宜則怒轟，即便案件重新送中央審議，「照這個進度下去，下一任市長都未必做得完」，但強調市府仍會持續推動，不會放棄。