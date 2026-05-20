快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水紅毛城400周年慶暖身啟動 「樂滿西樓」音樂會本周六登場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名女高音謝孟潔與指揮家許双亮、真理大學音樂應用學系聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名女高音謝孟潔與指揮家許双亮、真理大學音樂應用學系聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名指揮家許双亮、女高音謝孟潔與真理大學音樂應用學系聯合演出，用2小時音樂引領遊客認識淡水紅毛城歷史，為400周年系列活動暖身。

這次曲目主要以紅毛城歷經的9段歷史為主軸，從西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳洲、美國到現今，同時也將安排多首知名經典電影樂曲，例如美國鼠譚、新天堂樂園、第凡內早餐、教會、007電影組曲，還有大眾耳熟能詳的舞王、鬼滅之刃、披頭四及台灣民謠。

古蹟博物館館長蔡美治表示，自去年開始籌備國定古蹟淡水紅毛城400周年慶系列活動，率先以紅毛城之名成為荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN）會員，正式與9國展開交流，今年8月將前往印尼參加會員大會，爭取下屆大會主辦權。之後計畫陸續推出國際交流展、國際論壇等學術活動，以及音樂會、講座、主題導覽、藝術家工作坊等文化體驗。

新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名女高音謝孟潔與指揮家許双亮、真理大學音樂應用學系聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名女高音謝孟潔與指揮家許双亮、真理大學音樂應用學系聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名指揮家許双亮與真理大學音樂應用學系、女高音謝孟潔聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名指揮家許双亮與真理大學音樂應用學系、女高音謝孟潔聯合演出。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，知名女高音謝孟潔（左）與學生鍾凱澤將搭檔演出多首曲目。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，知名女高音謝孟潔（左）與學生鍾凱澤將搭檔演出多首曲目。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水紅毛城 音樂會

延伸閱讀

音樂新銳晨邊高地弦樂四重奏 誠品室內樂節初登場

大提琴家張正傑委創新曲「基隆嶼」 與家鄉對話

總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

南湖國小弦樂團新加坡演出 台灣學子音樂驚艷全場

相關新聞

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

淡江大橋通車已一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷今邀公路局、新北市交通局等單位至淡江大橋會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，洪孟楷要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程預計最快5月底前完成。

蘆洲南北側開發卡關5年 侯友宜嘆：中央一句話拖5年

新北市蘆洲南北側整體開發案與三重果菜市場遷建爭議延宕多年，新北市議員陳啟能今在議會總質詢時指出不應因果菜市場爭議，卡住蘆洲南北側整體開發，要求市府盡快定調推動方向。新北市長侯友宜則將矛頭指向中央，直言案子送內政部5年才退回，「一句話給我拖5年」。

快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

新北市農業局昨表揚20家績優動物醫院，並感謝獸醫師在狂犬病防疫上的付出。動保處表示，4月帶家犬貓至指定45間動物醫院完成狂犬病疫苗施打，將有機會獲得300點新北幣，另每年10月份也有特惠推廣價，請民眾把握機會完成寵物狂犬病預防。

廣角鏡／新北暑期育樂營逾千場活動

新北市教育局推「暑期學生育樂營」近期接受報名。整合市府各局處及學校資源，規畫超過千場暑期營隊活動，讓學生在暑假期間透過實作與體驗，培養興趣、拓展視野，也能走到戶外、放下3C產品。

高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

國民黨與民眾黨近期提出選罷法修正草案，其中民眾黨版本主張，將「易刑處分者」與「受緩刑宣告者」同樣排除在參選限制之外。對此民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒有信心，才會急著透過修法替自己解套。

立委會勘 淡江大橋導引標示月底改善

淡江大橋通車一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷昨邀公路局、新北交通局等單位會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程最快五月底前完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。