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淡水紅毛城400周年慶暖身啟動 「樂滿西樓」音樂會本周六登場
新北市立淡水古蹟博物館本周六下午2時30分將在紅毛城舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，由知名指揮家許双亮、女高音謝孟潔與真理大學音樂應用學系聯合演出，用2小時音樂引領遊客認識淡水紅毛城歷史，為400周年系列活動暖身。
這次曲目主要以紅毛城歷經的9段歷史為主軸，從西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳洲、美國到現今，同時也將安排多首知名經典電影樂曲，例如美國鼠譚、新天堂樂園、第凡內早餐、教會、007電影組曲，還有大眾耳熟能詳的舞王、鬼滅之刃、披頭四及台灣民謠。
古蹟博物館館長蔡美治表示，自去年開始籌備國定古蹟淡水紅毛城400周年慶系列活動，率先以紅毛城之名成為荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN）會員，正式與9國展開交流，今年8月將前往印尼參加會員大會，爭取下屆大會主辦權。之後計畫陸續推出國際交流展、國際論壇等學術活動，以及音樂會、講座、主題導覽、藝術家工作坊等文化體驗。
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