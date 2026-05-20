綠議員邀任朝野國防預算召集人 侯友宜：不用幫我找工作、先顧好新北

新北市長侯友宜多次表態「防衛靠自己」、「沒有國防就沒有台灣」等語，新北市議員陳啟能今天議會總質詢指出，立院國民黨立委多次杯葛國防預算，將國防議題當成政治攻防工具，他認為侯友宜非常適合擔任「朝野國防預算協商召集人」，侯友宜回應「不用幫我找工作」，他先把市長工作做好，把新北市顧好。

新北市議會今天總質詢，民進黨議員陳啟能肯定侯友宜多次表態「防衛靠自己」、「沒有國防就沒有台灣」，他認為，台灣現在面對的不是選擇題，而是生存問題，社會早已清楚知道和平不是用喊的，而是建立在自我防衛能力之上。

陳啟能說，國家要安全，支持國防就是支持和平，但國民黨立法委員很奇怪，不僅擋國防預算，也卡特別條例，市長應該替人民發聲。

侯友宜說，他已多次公開表示，國家要有實力，只有做好防衛才有和平可言，他兩年多前就主張國防預算不應低於GDP3％，相關預算既然已經在立法院通過，就應盡速落實執行，國家保護沒有在等時間的，更沒有空窗期。

侯友宜強調，應趕快採購新配備，發展不對稱作戰，並強化國防工業，另軍購內容更要尊重第一線作戰人員的專業需求，就像他過去擔任警政署長時，也會依第一線警察需求評估裝備。

侯友宜說，避戰是最佳選擇，但要有能力避戰，沒有國家安全就沒有一切。

陳啟能讚侯友宜比很多在野黨立委更知道台灣現在面對什麼，建議侯友宜可擔任朝野國防預算協商召集人，協助強化國內團結與國防量能。

侯友宜說，他先把市長工作做好，把握當下、把市政做好才是本分 ，議員不用幫他找工作。他也強調，保衛國家是大家共同責任，守護中華民國是我們都要做的，「我們都在這，不會跑掉」。