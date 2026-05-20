快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員邀任朝野國防預算召集人 侯友宜：不用幫我找工作、先顧好新北

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，由正國會與湧言會議員聯合質詢。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，由正國會與湧言會議員聯合質詢。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜多次表態「防衛靠自己」、「沒有國防就沒有台灣」等語，新北市議員陳啟能今天議會總質詢指出，立院國民黨立委多次杯葛國防預算，將國防議題當成政治攻防工具，他認為侯友宜非常適合擔任「朝野國防預算協商召集人」，侯友宜回應「不用幫我找工作」，他先把市長工作做好，把新北市顧好。

新北市議會今天總質詢，民進黨議員陳啟能肯定侯友宜多次表態「防衛靠自己」、「沒有國防就沒有台灣」，他認為，台灣現在面對的不是選擇題，而是生存問題，社會早已清楚知道和平不是用喊的，而是建立在自我防衛能力之上。

陳啟能說，國家要安全，支持國防就是支持和平，但國民黨立法委員很奇怪，不僅擋國防預算，也卡特別條例，市長應該替人民發聲。

侯友宜說，他已多次公開表示，國家要有實力，只有做好防衛才有和平可言，他兩年多前就主張國防預算不應低於GDP3％，相關預算既然已經在立法院通過，就應盡速落實執行，國家保護沒有在等時間的，更沒有空窗期。

侯友宜強調，應趕快採購新配備，發展不對稱作戰，並強化國防工業，另軍購內容更要尊重第一線作戰人員的專業需求，就像他過去擔任警政署長時，也會依第一線警察需求評估裝備。

侯友宜說，避戰是最佳選擇，但要有能力避戰，沒有國家安全就沒有一切。

陳啟能讚侯友宜比很多在野黨立委更知道台灣現在面對什麼，建議侯友宜可擔任朝野國防預算協商召集人，協助強化國內團結與國防量能。

侯友宜說，他先把市長工作做好，把握當下、把市政做好才是本分 ，議員不用幫他找工作。他也強調，保衛國家是大家共同責任，守護中華民國是我們都要做的，「我們都在這，不會跑掉」。

侯友宜 國防預算 新北

延伸閱讀

侯友宜：漢他病毒個案住家林口 全市將2次大清消

新北市府民調標案高達900萬 卓冠廷質疑假民調、真宣傳

比台北少 黃淑君促新北加碼疫苗、運動員補助、警消保險

祈福通車 交部未邀地方挨轟

相關新聞

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

淡江大橋通車已一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷今邀公路局、新北市交通局等單位至淡江大橋會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，洪孟楷要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程預計最快5月底前完成。

蘆洲南北側開發卡關5年 侯友宜嘆：中央一句話拖5年

新北市蘆洲南北側整體開發案與三重果菜市場遷建爭議延宕多年，新北市議員陳啟能今在議會總質詢時指出不應因果菜市場爭議，卡住蘆洲南北側整體開發，要求市府盡快定調推動方向。新北市長侯友宜則將矛頭指向中央，直言案子送內政部5年才退回，「一句話給我拖5年」。

快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

新北市農業局昨表揚20家績優動物醫院，並感謝獸醫師在狂犬病防疫上的付出。動保處表示，4月帶家犬貓至指定45間動物醫院完成狂犬病疫苗施打，將有機會獲得300點新北幣，另每年10月份也有特惠推廣價，請民眾把握機會完成寵物狂犬病預防。

廣角鏡／新北暑期育樂營逾千場活動

新北市教育局推「暑期學生育樂營」近期接受報名。整合市府各局處及學校資源，規畫超過千場暑期營隊活動，讓學生在暑假期間透過實作與體驗，培養興趣、拓展視野，也能走到戶外、放下3C產品。

高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

國民黨與民眾黨近期提出選罷法修正草案，其中民眾黨版本主張，將「易刑處分者」與「受緩刑宣告者」同樣排除在參選限制之外。對此民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒有信心，才會急著透過修法替自己解套。

立委會勘 淡江大橋導引標示月底改善

淡江大橋通車一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷昨邀公路局、新北交通局等單位會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程最快五月底前完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。