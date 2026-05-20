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新北毛小孩家長請注意 犬貓絕育補助已開放申請

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
貓、犬若未安排絕育手術，罹患子宮蓄膿、乳腺腫瘤、攝護腺肥大等疾病風險較高，嚴重甚至危及生命。新北市已開放申請補助，期限至11月30日止，因預算採總量管制，經費用完將提前截止申請。圖／新北市動保處提供
貓、犬若未安排絕育手術，罹患子宮蓄膿、乳腺腫瘤、攝護腺肥大等疾病風險較高，嚴重甚至危及生命。新北市已開放申請補助，期限至11月30日止，因預算採總量管制，經費用完將提前截止申請。圖／新北市動保處提供

毛小孩家長請注意！貓、犬若未安排絕育手術，罹患子宮蓄膿、乳腺腫瘤、攝護腺肥大等疾病風險較高，嚴重甚至危及生命。新北市已開放申請補助，期限至11月30日止，因預算採總量管制，經費用完將提前截止申請。

新北市動物保護防疫處指出，絕育不僅能預防生殖系統疾病，更能有效避免無預警繁殖，減少流浪動物產生。公的家犬、貓每隻補助600元、母的補助1200元。凡設籍新北市的飼主，或自新北市公立動物之家認養犬貓的民眾，於合作特約醫院完成絕育手術後，即可依規定申請補助，詳情可上新北市動物絕育管理系統https://share.google/c3dSro5pGbG7wbWXO查詢。

申補助須先確認寵物已完成晶片植入與寵物登記，且具備1年內有效的狂犬病預防注射證明，還要先到「新北市動物絕育管理系統」參與線上教育課程取得「飼養寵物認證卡」，才具備補助資格。飼主可於手術完成後14天內，透過線上系統直接上傳資料申請。

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