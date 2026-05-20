新北小巨蛋三度流標 民代批：被台北桃園夾殺
新北市推動多年的「板橋第二運動場BOT案」、俗稱「新北小巨蛋」招商案三度流標，引發議員關切。新北市議員山田摩衣今在議會質詢指出，板橋小巨蛋從2024年至今已流標3次，「板橋人很失望、新北人也很失望」，質疑市府招商策略與規畫出現問題，直言新北已被台北、桃園「夾殺」。
新北市長侯友宜則表示，市府仍會全力以赴，希望在剩餘219天任期內順利完成招商，但強調不能為了招商成功，就讓廠商「予取予求」。
山田摩衣指出，新北小巨蛋招商案自2024年3月首次公告招商至今，已歷經3次流標。市府曾將原因歸咎於整體景氣不佳、營建成本上升與BOT政策影響等因素，但她質疑，「2024年台股站上2萬點，今天已站上4萬點，哪裡大環境不好？」
她表示，新北市作為全國人口最多城市，卻連一座大型室內場館都遲遲無法推動，相較桃園已規畫第3座大型場館，新北卻連第一座都尚未成功招商，「如果再用同樣態度處理，小巨蛋可能會一直流標下去」。
侯友宜回應，市府目前已重新檢討招商模式，除原有BOT形式外，也研議納入民間自提、ROT及附屬事業等多元參與方式，希望提高招商誘因。他表示，市府確實希望盡快完成招商，「我也希望在最後這一年裡面，把這個案子順利標出去」。
不過侯也強調，招商仍須替市民把關，「我不能因為要順利標出去，就讓所有廠商予取予求」。
體育局長洪玉玲則說明，板橋第二運動場BOT案並非單純場館經營，而是結合運動產業、商場及商辦等複合式開發，因此需透過策略聯盟方式整合不同專業業者，增加招商難度。此外，50年特許年限涉及長期財務試算，廠商評估也相對審慎。
洪玉玲表示，目前顧問公司仍持續協助媒合潛在廠商與策略聯盟，並將依市場回饋調整招商文件，預計今年內仍會持續推動第四次招商。
山田摩衣最後呼籲，新北應更積極提出具吸引力的整體規畫，打造真正符合城市需求的大型場館，「未來如果能孵出一顆好的巨蛋，才是真正的新北市民之福」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。