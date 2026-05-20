雙北都要「無菸城市」李四川推政見：將在新北商圈優先實施

雙北選戰開打，台北市長蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室，是否新北耶誕城來試辦？李四川表示，新北幅員比較廣大，原則上好的政策一定會納入政見，新北看起來要從商圈、人比較多的地方做起，讓商圈無菸害。

「感謝川伯給我們很多建議」蔣萬安說，當時李四川就要求新工處用負壓設計原理，避免煙就溢散，排出去的空氣也層層處理，風速要達到每秒要零點二公尺等。

蔣萬安也透露，西門商圈啟用負壓吸菸室後，彙整很多市民意見，反應最多就是門片，不熟悉推拉，容易故障，增加說明外，並增加門把減低故障，另外也反應煙灰缸設置不夠，未來要增加煙灰缸，也會以水或沙避免悶燒。

蔣萬安與李四川視察完中山捷運站四號出口的負壓吸菸室，一路走到雙連站四號出口處，蔣萬安再介紹在月底啟用的負壓吸菸室，蔣萬安在步行途中也告訴李四川，有許多企業響應政策，甚至想贊助負壓吸菸室，還有企業說要贊助有直接除煙味的科技等。

是否新北耶誕城來試辦？李四川表示，新北幅員比較廣大，原則上好的政策一定會納入政見，新北看起來要從商圈、人比較多的地方做起，讓商圈無菸害這部分當選會來執行。

李也提到，負壓吸菸室模組化後來組裝就會很快，耶誕節或是觀光商圈就能來優先實施無菸商圈。