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新北公告禁菸場所日增 市民廣場半年揪171名癮君子

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市府去年11月14日起將新北行政園區公告全面禁菸，警察不定期巡查，公告半年來已查獲吸菸行為171人。本報資料照片
新北市府去年11月14日起將新北行政園區公告全面禁菸，警察不定期巡查，公告半年來已查獲吸菸行為171人。本報資料照片

每年新北歡樂耶誕城期間，大量遊客走進市府周邊，市民廣場白天也有不少婆媽跳舞健身，癮君子抽菸行為讓人困擾，市府去年11月14日起將新北行政園區公告全面禁菸，警察不定期巡查，公告半年來已查獲吸菸行為171人。

新北地院人行道近期也申請公告為禁菸空間，衛生局派員到場查看空間區隔，輔導畫禁菸線、放熄菸桶。

新北市衛生局說，除法定公告場所外，新北市府公告禁菸場所已高達1.4萬處，正持續增加，包含公車站（亭）、學校周邊人行道、登山步道、連鎖便利商店及連鎖咖啡店騎樓也都列入禁菸空間，禁菸涵蓋範圍持續加大，據點密度增高。

台北市府為推動無菸城市，參考日韓等先進國家做法，在重點商圈（如西門町、心中山商圈等）設立戶外負壓式吸菸室，希望落實吸菸者與非吸菸者分流，同時避免二手菸飄散。

新北市府、中央單位都曾評估過設吸菸室構想，但密閉式吸菸室空間形同室內、誰要去清潔等維管都是挑戰，設在青少年往來活躍處，是否容易產生模仿作用，會不會與禁菸害目標產生矛盾，也有一些討論。

新北市衛生局說，雙北為共同生活圈，無菸環境也是雙北一致目標，出發點都是為市民健康。新北長期且持續性依法擴大公告禁菸場所，已逾1.4萬處是全國最多。

參考WHO、衛生福利部及公衛專家建議，戶外吸菸區多採「非密閉式」設計且應維持良好通風，避免吸菸人群聚集畫面及吸菸行為，讓兒童及青少年模仿，目前新北對策仍是「室內全面禁菸、戶外定點吸菸」，守護市民健康。

依菸害防制法第40條第2項，若在禁菸區吸菸者可處2000元至1萬元罰款，新北市府設有裁罰基準，第一次罰2000元，一年內再被查獲禁菸區吸菸罰4000元，第三次罰6000元，以此類推，一年內最高罰10000元。

新北 衛生局 騎樓

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