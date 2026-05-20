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新北市府民調標案高達900萬 卓冠廷質疑假民調、真宣傳

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議員卓冠廷質疑新北最後一年花大錢做民調，實際上大部分是要做宣傳。記者葉德正／攝影
新北市議員卓冠廷質疑新北最後一年花大錢做民調，實際上大部分是要做宣傳。記者葉德正／攝影

新北市議會總質詢第三天，民進黨團持續進攻，新北市議員卓冠廷指出，社會局去年底以民意調查名義，辦理一筆高達900萬元標案，實際細看內容卻是「九成宣傳、一成民調」；新北市長侯友宜表示，議員的提醒講得有道理，未來會要求局處將標案內容寫得更精準，但他強調一切程序合法。

卓冠廷指出，市府在各項社福政策需求，包括敬老愛心卡等提案，經常以預算不足回應，但市長任期最後一年，預算使用愈來愈離譜。

卓冠廷詢問研考會主委紀淑娟一般民調行情約多少？紀淑娟回應，研考會一年民調經費「不超過40萬元」。

卓冠廷說，社會局在去年12月出現一筆高達900萬元的民意調查標案，新北各局處民調標案大多30萬、50萬、100萬，這筆900萬卻寫得不清不楚。

社會局長李美珍說，民調可有助了解民眾需求，提出對症下藥的政策，該案除民調外，也包含社福與性平等政策宣導，卓冠廷追問，既然大部分內容是宣傳，為何標案名稱不直接寫宣傳二字，計畫內容中僅提及5次民調，卻有18次宣傳，是「假民調、真宣傳」。

卓冠廷說，該案投標資格要求廠商需具備調查經驗及媒體通路，且訂閱人數達200萬以上，「台灣不到三家符合資格」，質疑標案明顯偏向特定業者，若是政策宣導預算就應誠實編列，不該以民調名義包裝，否則就是規避監督。

李美珍說，社會局業務涵蓋老人、身障、托育及性平等多元族群，希望透過宣導讓更多民眾了解政策，相關作業均依採購法辦理。

侯友宜則表示，媒體確實有助掌握民意趨勢，也能協助政策宣導，但議員提醒「有道理」，未來會要求局處將標案內容寫得更清楚、更精準，該怎樣就怎樣，他也提到，部分社福及性平業務需跨局處合作，包括警察局、教育局等共同推動。

卓冠廷 民調 新北 侯友宜

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