民代促噪音車比照桃園扣牌 新北：162輛已列黑名單

新北市噪音車輛擾民問題長期引發民怨，民進黨新北市議員李宇翔今在議會總質詢指出，中央去年已修正「噪音管制法」，新增累犯可吊扣牌照規定，桃園市更已開出全國首例扣牌案例，質問新北是否有足夠魄力處理。新北市長侯友宜回應，市府已列管162輛違規噪音車，只要再違規一次，就會依法扣牌。

李宇翔表示，噪音車問題不只出現在他的選區，許多重劃區、住宅區民眾也長期受擾，尤其深夜改裝車炸街情況嚴重，中央修法後，地方政府已有更大執法空間，桃園甚至已開出全國首例扣牌處分，新北不應落後。

新北市環保局長程大維表示，新北目前已設置220處科技執法點，為全國最多，統計自去年修法至今年4月底止，已有162輛車遭科技執法認定違規，列入追蹤名單，若一年內再違規一次，即可依法辦理扣牌。

侯友宜表示，噪音車問題從他擔任副市長時期就高度重視，市府除成立跨局處專案小組，也持續結合警察、環保及交通單位加強取締。他說，目前除針對改裝噪音車執法，也同步查緝非法改裝源頭，「只要違規兩次，我們當然會扣牌」。

侯友宜指出，新北除透過科技執法、夜間攔查外，也已拆除多處違規改裝工廠，甚至移送法辦，強調市府會把噪音車問題列為「重中之重」。

李宇翔則呼籲，新北應針對噪音熱區增加稽查頻率，加強重點路段執法，避免民眾長期受噪音干擾。