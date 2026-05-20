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立委會勘 淡江大橋導引標示月底改善

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
立委洪孟楷與多位在地民意代表，昨邀公路局、新北市交通局等單位會勘淡江大橋，針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，要求儘速改善。記者林伯東／攝影
立委洪孟楷與多位在地民意代表，昨邀公路局、新北市交通局等單位會勘淡江大橋，針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，要求儘速改善。記者林伯東／攝影

淡江大橋通車一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷昨邀公路局、新北交通局等單位會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程最快五月底前完成。

洪孟楷說，蒐集用路人一周來回饋意見，常見狀況包括淡江大橋八里端因民眾對上橋動線不熟悉，容易出現開錯路，公路局應加強交通導引標示，改善路面設施。自行車道及行人上橋處路面毀損、無照明等問題，也有待改善。

人行道與自行車動線部分，因地面標示不明確，造成行人與自行車混流，易釀事故，洪要求公路局強化標線與識別設施。

淡水在假日觀光客多，民眾行經淡江大橋往淡水老街、紅毛城及北海岸三芝、石門等景點，車流過度集中。洪要求應有明確的號牌導引，透過燈號及動線管制分散車流。

日前有網紅徒手拆卸橋上螺絲並將影片ＰＯ網，民眾對橋梁安全產生疑慮。公路局已將橋上螺絲全面加裝帽蓋，以強力黏膠固定，無法徒手拆卸。

公路局總工程司吳昭煌表示，對會勘提出的改善建議，包含八里端與淡水端的路面與導引標示牌等相關改善措施，最快在五月底前完成，其餘細部設施與優化內容將持續檢討。

新北市交大統計，淡江大橋通車後截至十八日，舉發三十七件交通違規案件，以大貨車行駛禁止通行路段十七件最多；其次為機車或慢車行駛快速公路八件。累計發生六件交通事故，其中一件有人受傷，另五件車損。

橋上科技執法設備已裝設但尚未啟用，鎖定禁行十五噸以上大貨車違規行為，須先公告三個月，並克服電源等需求，預計八月下旬啟用。是否增加取締超速設備，警方表示將滾動評估。

洪孟楷 淡江大橋

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