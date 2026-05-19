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水源市場天橋玻璃上漆遭疑阻標語 北市：美化工程

中央社／ 台北19日電

北市水源市場旁天橋近日出現「凡事中央立專法，因為萬安沒辦法」標語，有人質疑市府將透明玻璃上漆，阻止標語顯現。市府今天說，有人反映老舊髒污，現正做美化工程。

連接台北市水源市場的天橋（銘傳國小人行天橋），自去年公館圓環移除及填平地下道工程後，即有民眾不時在天橋上張貼標語，包括「萬安做到了 施工奇蹟拆比不拆還順暢」、「台北動物園變台北老鼠園？？」曝光後均已移除。

民眾近日在網路社群Threads發表圖文表示，水源市場旁天橋又貼上「鼠患處理慢半拍，密室安全怠稽查」、「凡事中央立專法，因為萬安沒辦法」等標語，但市府「偷偷摸摸半夜把天橋玻璃上漆，這樣標語超人，就算貼標語也看不到了。」

轄區警方表示，昨天中午接獲民眾報案稱有人張貼鼠患相關字條，隨即通知台北市環保局派員清除；針對今天網友張貼「凡事中央立專法」部分，則未接獲相關報案，中午派員到場查看已卸除。

記者今天下午走訪現場，可見除上天橋的樓梯兩側玻璃已上藍漆，水平面的天橋玻璃面，靠近台大一側也有局部上漆。

台北市工務局新工處告訴中央社記者，市府接獲當地民眾反映天橋梁結構及玻璃有老舊髒污情形，現正辦理清潔及美化改善工作。又為配合周邊水源市場大樓外牆的天藍色系，橋體結構及玻璃也採用相同色系，以維持市容景觀的一致性，並非外傳「漆成黑色」。

此外，對於民眾於天橋違規張貼標語「凡事中央立專法，因為萬安沒辦法」，新工處說，為維護公有建造物的整潔，依據廣告物自治條例及廢棄物清理法規定，請環保局予以清除。

北市

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