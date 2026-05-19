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快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
獸醫師幫毛小孩打狂犬病疫苗。記者黃子騰／翻攝
獸醫師幫毛小孩打狂犬病疫苗。記者黃子騰／翻攝

新北市農業局昨表揚20家績優動物醫院，並感謝獸醫師在狂犬病防疫上的付出。動保處表示，4月帶家犬貓至指定45間動物醫院完成狂犬病疫苗施打，將有機會獲得300點新北幣，另每年10月份也有特惠推廣價，請民眾把握機會完成寵物狂犬病預防。

新北市動保處表示，狂犬病主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，預防方式記得「二不一要」不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，每年要為家犬補強狂犬病疫苗。滿3個月齡以上或經注射狂犬病疫苗逾1年以上的犬隻、有外出機會的貓隻以及雪貂、浣熊等食肉目動物應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射，違者可依據動物傳染病防治條例第13條處3萬至15萬元罰鍰。

新北市動保處指出，每年4月和10月是狂犬病推廣月，防疫視同作戰，動保處與265家簽約動物醫院合作提供狂犬病施打服務，讓飼主可就近帶犬貓完成狂犬病疫苗接種，提升施打之便利性，盼能提高整體施打率及防疫成效。動保處也對獸醫師長期投入狂犬病防疫、寵物登記及協助寵物絕育等動物保護與防疫工作，並持續支持新北市動物保護政策的推動表達感謝。

獸醫師協助飼主為家中貓隻完成狂犬病疫苗補強，為毛寶貝築起防疫防線。記者黃子騰／翻攝
獸醫師協助飼主為家中貓隻完成狂犬病疫苗補強，為毛寶貝築起防疫防線。記者黃子騰／翻攝

新北市動保處與動物醫院合作，推出疫苗優惠價。記者黃子騰／翻攝
新北市動保處與動物醫院合作，推出疫苗優惠價。記者黃子騰／翻攝

寵物 狂犬病 疫苗

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