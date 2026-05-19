淡江大橋救護車倒退嚕引熱議 消防：至寬敞處迴轉

新北市淡江大橋近日發生救護車在行人與自行車共用道倒車執行救護勤務，引發熱議。新北市消防局今天說，考量八里端尾段救護車無法通行，因此必須倒車至共用道寬敞處迴轉送醫。

淡江大橋12日通車至今滿一週，消防局晚間回應中央社記者詢問表示，到今天為止共計執行2件救護勤務，其中車禍案件1件、路倒案件1件。針對相關救災與救護案，將持續滾動檢討動線及應變機制。

網友今天在社群平台貼出影片，顯示一起救護案執行時，橋上有不少民眾正在散步、騎自行車，但救護車卻一路倒退，讓人擔心行人安全，也擔心是否耽誤救人時間。

不少網友說，「第一次看到救護車這樣倒退嚕」，也有網友認為，用路人遇見救護會自動避讓，救人為先。對此，消防局說，17日下午淡江大橋八里往淡水方向有女性與自行車擦撞受傷，由淡水消防分隊現場處置後，送淡水馬偕醫院就醫。

消防局說，因人行道、自行車道至八里端尾段時，人車分流加上路擋，救護車無法通行，考量送醫路線採最近距離為原則，故需採倒車行駛至共用道寬敞處迴轉送醫。後續可請求警方支援騎機車隨同引導、開道，以提升行車安全及救護通行效率。

因機車道狹窄議題持續發燒，記者詢問將來機車道車禍的救護方式，消防局說，會先確認事故發生地點與事故方向，由鄰近消防分隊盡量在5分鐘內前往救護。

淡水往八里方向之機車引道，可運用自行車與行人共用道作為「緊急救援廊道」接近，救援車輛由淡水端共用道駛入，抵達事故點後執行救護。八里往淡水方向之機車引道，若緊鄰汽車道，可從八里端直接駛入；未緊鄰汽車道路段，則可從淡水端人行道逆向駛入接近，或以人員徒步接近搬運傷患救護。

消防局強調，已建議交通部公路局北區養護工程分局開設緊急開口，連通汽車道與救援動線，可縮短救災救護反應時間。日前已經演練機車車禍救護及機車火警搶救，預先驗證特殊橋梁環境下之救災救護應變機制。