快訊

不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點

刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋救護車倒退嚕引熱議 消防：至寬敞處迴轉

中央社／ 新北19日電

新北市淡江大橋近日發生救護車在行人與自行車共用道倒車執行救護勤務，引發熱議。新北市消防局今天說，考量八里端尾段救護車無法通行，因此必須倒車至共用道寬敞處迴轉送醫。

淡江大橋12日通車至今滿一週，消防局晚間回應中央社記者詢問表示，到今天為止共計執行2件救護勤務，其中車禍案件1件、路倒案件1件。針對相關救災與救護案，將持續滾動檢討動線及應變機制。

網友今天在社群平台貼出影片，顯示一起救護案執行時，橋上有不少民眾正在散步、騎自行車，但救護車卻一路倒退，讓人擔心行人安全，也擔心是否耽誤救人時間。

不少網友說，「第一次看到救護車這樣倒退嚕」，也有網友認為，用路人遇見救護會自動避讓，救人為先。對此，消防局說，17日下午淡江大橋八里往淡水方向有女性與自行車擦撞受傷，由淡水消防分隊現場處置後，送淡水馬偕醫院就醫。

消防局說，因人行道、自行車道至八里端尾段時，人車分流加上路擋，救護車無法通行，考量送醫路線採最近距離為原則，故需採倒車行駛至共用道寬敞處迴轉送醫。後續可請求警方支援騎機車隨同引導、開道，以提升行車安全及救護通行效率。

因機車道狹窄議題持續發燒，記者詢問將來機車道車禍的救護方式，消防局說，會先確認事故發生地點與事故方向，由鄰近消防分隊盡量在5分鐘內前往救護。

淡水往八里方向之機車引道，可運用自行車與行人共用道作為「緊急救援廊道」接近，救援車輛由淡水端共用道駛入，抵達事故點後執行救護。八里往淡水方向之機車引道，若緊鄰汽車道，可從八里端直接駛入；未緊鄰汽車道路段，則可從淡水端人行道逆向駛入接近，或以人員徒步接近搬運傷患救護。

消防局強調，已建議交通部公路局北區養護工程分局開設緊急開口，連通汽車道與救援動線，可縮短救災救護反應時間。日前已經演練機車車禍救護及機車火警搶救，預先驗證特殊橋梁環境下之救災救護應變機制。

淡江大橋 救護車

延伸閱讀

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

淡江大橋通車首日 機車道險象環生

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

影／百貨公司廣播急尋醫護 宜蘭休假消防員狂奔聯手救回OHCA男

相關新聞

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

淡江大橋通車已一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷今邀公路局、新北市交通局等單位至淡江大橋會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，洪孟楷要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程預計最快5月底前完成。

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

汐止區秀峰社區添健康新課程 訓練長輩肌力體適能

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，轉眼間已經2年多的時間，本來固定每個星期三一起打麻將、唱唱歌，可以讓長輩們動動腦、放鬆心情，而現在又多安排了星期二的時段，由體適能老師帶著長輩要來訓練肌耐力，大家一起動一動，讓身體更健康。

汐止區東山國小歡慶99校慶 首辦運動會迎百年校慶

汐止區東山國小舉辦「歡慶99『遇』見100」校慶運動會暨社區園遊會，因為礙於校地有限，所以這也是學校20多年來首次舉辦運動會，活動當天，學生在有限的空間賽跑、大隊接力還有丟鉛球，讓孩子們都好興奮，也吸引好多家長到場一起玩，學校希望透過多元的運動競賽及社區互動，增進親子間的情感交流，也為即將迎來的百年校慶暖身。

快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

新北市農業局昨表揚20家績優動物醫院，並感謝獸醫師在狂犬病防疫上的付出。動保處表示，4月帶家犬貓至指定45間動物醫院完成狂犬病疫苗施打，將有機會獲得300點新北幣，另每年10月份也有特惠推廣價，請民眾把握機會完成寵物狂犬病預防。

高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

國民黨與民眾黨近期提出選罷法修正草案，其中民眾黨版本主張，將「易刑處分者」與「受緩刑宣告者」同樣排除在參選限制之外。對此民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒有信心，才會急著透過修法替自己解套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。