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高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
莊競程也強調，無論選罷法最後是否修法成功，都不會影響他的選戰節奏，自己不會把重心放在對手官司或泥巴戰。記者黃羿馨／攝影
莊競程也強調，無論選罷法最後是否修法成功，都不會影響他的選戰節奏，自己不會把重心放在對手官司或泥巴戰。記者黃羿馨／攝影

國民黨與民眾黨近期提出選罷法修正草案，其中民眾黨版本主張，將「易刑處分者」與「受緩刑宣告者」同樣排除在參選限制之外。對此民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒有信心，才會急著透過修法替自己解套。

年底選戰將近，新竹市長高虹安身負2件司法案皆已二審宣判，其中誣告案二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金，三審若維持原判恐影響高虹安連任之路。

莊競程表示，立法院修法本應是為公眾利益及福國利民，但如今藍白卻為了讓特定政治人物得以參選，不惜透過修法排除司法障礙，若政治人物只因自身官司風險就推動修法，將嚴重傷害司法體制與人民對法治的信任。

莊競程也強調，無論選罷法最後是否修法成功，都不會影響他的選戰節奏，自己不會把重心放在對手官司或泥巴戰，而是回歸市政與專業能力對決。

莊競程指出，自己不僅擁有區域立委基層服務經驗，也曾擔任行政院中部聯合服務中心執行長，具備協調中央部會與推動政策的行政執行力，未來選戰希望將選戰拉回理性、專業與政見對決，爭取科技城選民支持。

莊競程 高虹安 選罷法

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