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淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
洪孟楷要求縮減安全島，以免機車與轎車交流時發生事故。記者黃子騰／攝影
洪孟楷要求縮減安全島，以免機車與轎車交流時發生事故。記者黃子騰／攝影

淡江大橋通車已一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷今邀公路局、新北市交通局等單位至淡江大橋會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，洪孟楷要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程預計最快5月底前完成。

立委洪孟楷今下午邀集交通部公路局、新北市交通局、環保局、警察局、水利局高灘處等單位，及在地議員、里長至淡江大橋，自八里端上橋處及人行道、自行車道展開會勘。

洪孟楷說，淡江大橋八里端因許多民眾對上橋動線不熟悉，容易出現開錯路情況，要求公路局加強交通導引標示，並改善路面設施。另外自行車及行人上橋處道路路面毀損、無照明等問題也要求公路局及新北市交通局盡速改善，以保障民眾通行安全。

在人行道與自行車動線部分，洪孟楷指出因地面標示不明確，導致行人與自行車混流情況十分明顯，極易釀成事故影響行人安全，要求公路局強化標線與識別設施，讓行人與自行車能依照各自動線通行降低風險。

另外淡水因假日常湧入大量觀光客，不少民眾通過淡江大橋前往淡水老街、紅毛城及北海岸三芝、石門等景點，導致車流過度集中。洪孟楷要求應有明確的號牌導引，另外透過燈號及動線管制分散車流。

日前有YouTuber徒手拆卸橋上螺絲並將影片PO網，民眾對於橋梁安全也產生疑慮。洪孟楷也特別了解改善情況，目前公路局已將橋上螺絲全面加裝帽蓋，並以強力黏膠固定，已無法徒手拆卸，盼能提升民眾對於公共工程的信賴感。

到場會勘的交通部公路局總工程司吳昭煌表示，針對現場會勘提出的改善建議，包含八里端與淡水端的路面與導引標示牌等相關改善措施，最快將在5月底前完成，其餘細部設施與優化內容則將持續檢討。

新北市交大也統計，淡江大橋通車後截至17日，共舉發30件交通違規案件，其中以違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第13款：汽車行駛快速公路進入或行駛禁止通行路段（大貨車）16件最多；其次為違反同條第4項：機車或慢車行駛快速公路8件。另外共發生6件交通事故，其中1件有人員受傷，5件則是車損。

交大指出，目前橋上科技執法設備已裝設，但因淡江大橋尚未通過驗收，目前仍無電力可以檢驗科技執法設備，將待淡江大橋通過驗收後，再與公路局協商科技執法設備電費分擔問題以便進行驗收。

立委洪孟楷會勘淡江大橋螺絲，公路局目前已加裝帽蓋，並以強力黏膠固定。記者黃子騰／攝影
立委洪孟楷會勘淡江大橋螺絲，公路局目前已加裝帽蓋，並以強力黏膠固定。記者黃子騰／攝影

洪孟楷針對人行道及自行車道要求進行分流。記者黃子騰／攝影
洪孟楷針對人行道及自行車道要求進行分流。記者黃子騰／攝影

洪孟楷要求公路局加強號誌標牌導引。記者黃子騰／攝影
洪孟楷要求公路局加強號誌標牌導引。記者黃子騰／攝影

公路局簡報目前改善方向。記者黃子騰／攝影
公路局簡報目前改善方向。記者黃子騰／攝影

洪孟楷 淡江大橋 八里

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