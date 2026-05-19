歐洲庫房喜見祖先織品 泰雅博物館分享傳統織藝

新北烏來泰雅民族博物館6月13日將舉辦「穿越多瑙河的織梭」工作坊，分享赴奧地利維也納世界博物館研究泰雅族傳統織品成果，開放民眾體驗小提花、浮織與挑花等傳統織作技法。

新北市政府原住民族行政局今天表示，19世紀部分泰雅族織品遠渡重洋，被收藏於維也納世界博物館庫房。研究團隊去年赴當地近距離觀察織品，調查研究當地散佚海外的烏來泰雅族文物，實際感受泰雅老祖先的指尖織布文化與工藝記憶。

原民局告訴中央社記者，該次考察透過微觀分析、織紋結構測量與技法記錄，重新整理逐漸消失的傳統織作技術，也促成烏來泰博館與維也納世界博物館簽署合作備忘錄，象徵台灣原住民族文化走上國際舞台。

原民局局長Siku Yaway林瑋茜告訴記者，泰雅的編織服飾在大安溪、大漢溪、南澳群、馬烈霸等不同流域或亞族中，織品的顏色、菱形織紋等都有自己的特色，或以編織大紅新娘服、泰雅族獵首上衣，象徵不同的服飾意義，展現豐富的族群文化脈絡。

工作坊將分享典藏泰雅織品的研究成果，介紹織物分析與記錄方式，並分析相關織品的尺寸、結構與編織方法，也示範與體驗st'lian（小紋樣）小提花織法、ratang（無袖短上衣）與lukus（衣服）禮用服飾織作，及sebuhan浮織、l'mamu挑花等技法。

泰雅族的sebuhan指的是傳統織布工藝中的「浮織」技法，這種技法透過挑選經緯線，使織物表面浮現出具有立體感、層次與華麗幾何圖騰的紋樣，是泰雅族極具代表性且複雜迷人的傳統技藝之一。

活動將於6月13日上午在新北市烏來泰雅民族博物館舉行，即日起受理報名，6月3日晚間10時截止。原民局表示，不論是否熟悉泰雅織布文化，都歡迎民眾參與，透過觀察、觸摸與實作，認識泰雅族傳統織藝的文化意涵與歷史脈絡。