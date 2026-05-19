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汐止區東山國小歡慶99校慶 首辦運動會迎百年校慶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區東山國小舉辦「歡慶99『遇』見100」校慶運動會暨社區園遊會，因為礙於校地有限，所以這也是學校20多年來首次舉辦運動會，活動當天，學生在有限的空間賽跑、大隊接力還有丟鉛球，讓孩子們都好興奮，也吸引好多家長到場一起玩，學校希望透過多元的運動競賽及社區互動，增進親子間的情感交流，也為即將迎來的百年校慶暖身。

活動一開始由班級創意進場，讓學生展現團隊協作的默契與美感；其次，運動會競賽項目設計上，整合低年級的樂樂棒球、高年級的軟式鉛球及各類田徑賽事，讓學生在趣味競賽中體驗運動的樂趣，並將體育知能轉化為實戰競技；最後，在園遊會中實現「學生作主」，由親師共同輔導學生從發想到執行，提供自主經營的舞台。

今年最大的亮點，就是辦運動競賽，往年因為學校校地有限，只有0.34公傾，堪稱新北市最迷你的公立小學，為了這次的運動會，因為沒有操場，所以只能將現有的球場改造，用白色膠帶隔出跑道，讓全校學生參加40公尺或是80公尺折返跑，還有最激烈的大隊接力，六年級的學生說，在學校六年了，第一次參加學校運動會，覺得很新鮮也很興奮。

東山國小校長黃丞傑表示，東山國小是全市面積最小的學校，辦運動會，場地絕對是需要克服的難題，因此已經20多年沒有辦運動會了，這次要辦是來自於校長的任性，因為孩子們在之前的自治小市長選舉的時候，就有這一條政見，看見孩子的渴望跟需求，所以校長任性的認為得要辦一次，讓孩子體驗跟市區小學一樣的運動會跟園遊會。

活動當天，除了運動競賽外，還舉辦親子暨社區趣味競賽，邀請家長與社區居民共同參與，特別設計的「綠色守護者：蕨類抱抱跑」競賽，將生態教育融入活動中，讓參與者在競賽中體驗到自然的美好與重要性。另外，社區園遊會是本次活動的另一個大亮點，當天會設置多個攤位，提供各式各樣的美食與遊樂活動，讓家長和孩子們在輕鬆愉快的氛圍中互動交流，並且各班學生將展示他們的學習作品，讓社區居民了解學校的教育成果，並增進對學校的認同感。

對於東山國小來說，這是一場不一樣的校慶，結合運動會、園遊會，趣味競賽等等，經過調查統計，其中久違的運動會滿意度最高，達9成5的親師生都很喜歡，現場歡笑聲、加油聲不斷，歡慶99年校慶，也為明年的百年校慶做準備。

汐止 運動

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