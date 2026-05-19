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汐止區秀峰社區添健康新課程 訓練長輩肌力體適能

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰社區週二新課程，長輩一起來運動，訓練自己的肌力，減緩老化。圖／觀天下有線電視提供
秀峰社區週二新課程，長輩一起來運動，訓練自己的肌力，減緩老化。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，轉眼間已經2年多的時間，本來固定每個星期三一起打麻將、唱唱歌，可以讓長輩們動動腦、放鬆心情，而現在又多安排了星期二的時段，由體適能老師帶著長輩要來訓練肌耐力，大家一起動一動，讓身體更健康。

星期二新開辦的肌力體智能班，一開課就吸引20多位社區長輩參加，今(19)日一大早就到秀峰市民活動中心，動動筋骨。體適能老師鄭雅云表示，肌力課有運用毛巾做為輔助，可以做非常好的身體延展及肌力訓練，讓身體活動度會更好，再搭配有氧運動提升心肺適能，肌肉力量可以慢慢提升上來，在活動上、行動自理更有自信。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進提到，新開辦肌力體能訓練班，從4月21日到7月7日，每週二上課，課程包括功能性體適能訓練、核心與平衡穩定訓練、上下肢肌力與肩背肌力訓練等等，很多長輩到秀峰市民活動中心來運動，訓練自己的肌力，減緩老化。

藉由毛巾做輔助，拉拉筋、伸展四肢，老師在前面示範，長輩跟著一起做，動作做到極限，幾個回合下來，長輩們都氣喘噓噓，直說真的有運動到。民眾說，很喜歡運動課程，不然平時都在家看電視，沒有出來運動的話，肌力都會流失，很感謝社區辦活動，讓大家把肌耐力練好，以後出門運動都能走的很快、跑的很快，手提東西也有力量。

汐止 肌力訓練

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