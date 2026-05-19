青少年心理壓力增 山田摩衣促新北擴大7-14歲心理補助

新北市議會今天總質詢，新北市議員山田摩衣指出，近年新北學生自殺案件有攀升趨勢，且有部分高風險個案未被及時納入輔導體系，甚至有年齡下降到國小的情況，籲市府正視兒少心理衛生問題，建議新北市可比照中央「青壯世代心理健康支持方案」，將補助對象從原本15歲至45歲，擴大至7歲到14歲。新北市長侯友宜允研議。

山田摩衣說，去年板橋區發生3起學生輕生案件，今年其他行政區也陸續傳出憾事，擔心問題持續惡化，校園三級輔導制度雖行之有年，但若真有顯著成效，學生自傷、自殺案件不應持續增加。

山田摩衣說，新北市兒少福利機構服務人次，2015年4萬人次增加至2024年的12萬人次，10年間成長3倍，顯示兒少心理與家庭支持需求大幅提升，尤其是中輟、邊緣化或被認為有偏差行為的孩子，更需要政府投入資源協助。

侯友宜說，學生心理健康最重要的是「早期通報、及早介入」，除校方外，也需家長端配合，並由心衛中心承接後續輔導，他認為近年通報數增加，某種程度也反映社會對心理衛生重視程度提高，「是全國普遍現象」，市府仍會持續加強關注。

山田摩衣說，新北市現行輔導資源以校園心理師為例，目前全市約35萬8千名學生，校園心理師開案數約400件，等於學生實際能使用心理諮商資源的比例僅約千分之一，新北應比照中央「青壯世代心理健康支持方案」，將補助對象從原本15歲至45歲，擴大至7歲到14歲，並在校園加強宣導，讓孩子與家長知道可運用相關資源。

侯友宜說，會朝該方向進行評估；衛生局長陳潤秋也說，7至14歲族群多數仍在校園體系內，未來若學校端不足，市府也將透過心衛中心協助，今年板橋、三重也將新增心理衛生中心據點。

山田摩衣認為，目前青壯世代心理健康方案每人每次補助1600元，若適度擴大經費規模，不用太多預算，就有機會接住更多孩子，希望教育局與衛生局共同研議推動。

山田摩衣也關心板橋醫療園區進度，侯友宜表示，目前預估籌設期約5年，待完成議約後，將在60天內向外界完整報告。

陳潤秋則說，板橋醫療園區定位為區域型教學醫院，將結合婦幼、重症、長照與公共醫療服務，規畫急性一般病床300床，加計特殊病床後總量約500床，並將設置婦幼專區，肩負市立醫院公共責任。