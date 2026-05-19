土城第二運動中心卡關1年多 民代促市府交代土地清查進度

新北市議員林銘仁今在議會總質詢，新北近年持續增設國民運動中心，但土城人口持續增加，至今仍僅有1座運動中心，第二座喊了1年多卻遲未定案，要求市府盡速提出土地清查與規畫進度。

林銘仁表示，蘆洲人口約19萬人，第2座國民運動中心已接近完工；新店也將興建第2座運動中心，反觀土城人口與新店相近，卻遲遲無具體進展。

他指出，自己過去曾多次質詢追問土城第二運動中心，市府一直表示正在找地，包括公益回饋、學校共構、公園多目標使用等，但至今超過1年仍未看到具體成果，「講要清查，結果講了一年多，還是跟我說找不到地方」。

新北市體育局長洪玉玲表示，目前第二運動中心仍朝公益捐贈、學校共構及公園多目標等方向評估，希望與現有運動中心維持適當區位距離，讓土城居民使用更平均。

侯友宜則回應，土城未來仍有捷運三鶯線及周邊開發案，相關量體陸續開發後，應有機會找到適合空間，「最後還是會有結果」。

不過林銘仁認為，市府至少應讓地方了解目前進度，不是長期停留在「持續找地」。