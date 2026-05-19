新北逾3分之2輕生案無通報紀錄 議員憂「看不見的個案」成破口

新北市議員林銘仁今在議會總質詢關切輕生防治議題，指出新北市過去輕生案件中，曾有通報紀錄者僅約3分之1，其餘超過3分之2未曾通報，質疑現行系統恐存在「看不見的個案」，要求市府檢討通報與主動關懷機制。

林銘仁表示，許多輕生個案在事發前，並未進入教育、衛政或社政系統，也沒有通報紀錄，「怎麼會沒有通報就突然發生？」他認為，這代表目前既有制度可能仍有漏洞，市府應進一步找出原因。

他以「倖存者偏差」比喻指出，目前系統能看到的，往往只是已進入通報系統的個案，但真正危險的，可能是那些從未被發現的人。他質疑，是否有部分家長不知道如何求助、通報管道不夠順暢，或孩子雖有狀況卻未能及時接觸醫療資源。

林銘仁也建議，市府可研議由政府補助經費，建立更主動的醫療介入方式，例如由醫師主動出診、主動接觸高風險家庭，甚至評估運用AI與網路分析，提前發現可能有心理危機的個案。

新北市衛生局長陳潤秋回應，近年已持續強化校園、家長與社區的心理衛生宣導，並推動「守門人計畫」，提高第一線辨識能力。陳潤秋指出，目前也與澳洲青少年心理衛生機構合作，導入線上心理支持平台，希望讓不願主動求助的青少年，能透過網路獲得協助。

新北市長侯友宜則表示，市府會持續強化心理衛生與毒品防制作為，並要求相關局處從源頭管理及通報機制持續精進。

不過林銘仁認為，現行措施雖已持續推動，但面對大量未曾通報的個案，市府仍應進一步研究更主動的預警與介入方式，「不能等事情發生才知道」。

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