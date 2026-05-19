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議員憂機五大巨蛋交通壓力 籲推樹林鐵路立體化、評估車站移設

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議員林銘仁今在議會總質詢指出，若未來新北大巨蛋選址落在樹林機五用地，最大問題將是交通配套不足，建議市府加速推動樹林鐵路立體化，甚至評估將樹林車站往機五方向移設，帶動周邊整體開發。新北市長侯友宜則回應，若未來確定選址機五，將一併處理周邊交通與整體環境規畫。

林銘仁表示，目前市府評估的新北大巨蛋選址以淡水、樹林機五為主，其中機五用地腹地大、具開發潛力，但交通是最大問題。他認為，若樹林鐵路立體化完成，並結合車站調整與周邊都市更新，將有助解決未來大巨蛋人流與車流問題。

他指出，樹林鐵路立體化不僅能改善交通，更有機會讓整個區域重新翻轉，「機五那邊有上百公頃腹地，如果整體開發起來，地方會是全新的面貌」。

侯友宜回應，市府目前仍在評估大巨蛋最終選址，預計年中拍板，但無論最後落腳淡水或樹林，都不會只處理「一顆蛋」，而是會連同周邊交通、區域發展一併規畫。

侯說，若未來確定選在樹林機五，相關交通配套一定會納入整體考量，「交通問題一定要解決」。

另外，林銘仁也提及鶯歌鐵路立體化議題，認為現行鐵路路廊切割地方發展，建議恢復早年規畫的「方案三」，讓鐵路重新調整路線，帶動鶯歌整體發展。

新北市捷運局長李政安則表示，市府已多次與台鐵及中央單位開會討論，但目前仍卡在財務分攤、軍方設施、土地開發回饋等問題，尚待進一步協調。

大巨蛋 侯友宜

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