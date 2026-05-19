北部女嬰確診百日咳 家庭接觸者健康監測至6月2日

疾管署今天表示，北部1名未滿1歲女嬰確診百日咳已出院，家庭接觸者將健康監測至6月2日；新生兒2個月內無法打疫苗，建議孕婦懷孕第27至36週自費接種，提供寶寶最大保護力。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，新增1例百日咳確定病例，為北部未滿1歲女嬰，尚未接種百日咳相關疫苗。

郭宏偉表示，個案在今年4月21日起出現持續性咳嗽並伴隨嘔吐等症狀，曾至診所就醫，後續因症狀未改善至醫院急診，並收治隔離病房治療，經採檢通報，確診為百日咳。家庭接觸者2人無疑似症狀，將持續健康監測至6月2日止。

疾管署防疫醫師林詠青會後接受媒體聯訪指出，疫調發現該名女嬰的母親在懷孕期間並未接種百日咳相關疫苗，雖然同住接觸者目前無症狀，但考量個案暴露期主要在住家，推測感染源可能是周遭密切接觸者。

林詠青強調，百日咳初期症狀與感冒極為類似，民眾常誤以為只是感冒而延遲就醫，進而傳染給家中尚未接種疫苗的嬰幼兒，引發家庭群聚感染。他呼籲，若出現陣發性嚴重咳嗽、咳到臉色發紅發紫、咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫。

針對預防措施，林詠青表示，目前政府提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月以及滿5歲至入小學前，各接種1劑相關疫苗；由於新生兒2個月前無法接種，建議女性於懷孕第27至36週，自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化。

根據疾管署監測資料，今年國內累計4例本土百日咳病例，低於去年同期（18例）。2022年至今年統計顯示，病例多集中於11至18歲青少年（約占34%）及6個月以下嬰兒（約占26%）。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。