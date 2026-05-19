快訊

曾打斷貝克宇眉毛血流如注送急診 崔佩儀自嘲「病得不輕」

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

北部女嬰確診百日咳 家庭接觸者健康監測至6月2日

中央社／ 台北19日電

疾管署今天表示，北部1名未滿1歲女嬰確診百日咳已出院，家庭接觸者將健康監測至6月2日；新生兒2個月內無法打疫苗，建議孕婦懷孕第27至36週自費接種，提供寶寶最大保護力。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，新增1例百日咳確定病例，為北部未滿1歲女嬰，尚未接種百日咳相關疫苗。

郭宏偉表示，個案在今年4月21日起出現持續性咳嗽並伴隨嘔吐等症狀，曾至診所就醫，後續因症狀未改善至醫院急診，並收治隔離病房治療，經採檢通報，確診為百日咳。家庭接觸者2人無疑似症狀，將持續健康監測至6月2日止。

疾管署防疫醫師林詠青會後接受媒體聯訪指出，疫調發現該名女嬰的母親在懷孕期間並未接種百日咳相關疫苗，雖然同住接觸者目前無症狀，但考量個案暴露期主要在住家，推測感染源可能是周遭密切接觸者。

林詠青強調，百日咳初期症狀與感冒極為類似，民眾常誤以為只是感冒而延遲就醫，進而傳染給家中尚未接種疫苗的嬰幼兒，引發家庭群聚感染。他呼籲，若出現陣發性嚴重咳嗽、咳到臉色發紅發紫、咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫。

針對預防措施，林詠青表示，目前政府提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月以及滿5歲至入小學前，各接種1劑相關疫苗；由於新生兒2個月前無法接種，建議女性於懷孕第27至36週，自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化。

根據疾管署監測資料，今年國內累計4例本土百日咳病例，低於去年同期（18例）。2022年至今年統計顯示，病例多集中於11至18歲青少年（約占34%）及6個月以下嬰兒（約占26%）。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。

百日咳 疫苗

延伸閱讀

清潔員遭鼠咬…國內第3例漢他個案 疾管署公布基因定序 不會人傳人

疾管署創核心照護醫院加強醫療區域聯防 專家籲新制上路三大面向

台灣老鼠漢他病毒陽性率 疾管署揭「這地方」占比約有3％至5%

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

相關新聞

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

淡江大橋通車已一周，吸引大量車流與人潮，立委洪孟楷今邀公路局、新北市交通局等單位至淡江大橋會勘。針對號誌指引、標示、照明及行人自行車分流等問題，洪孟楷要求儘速改善，公路局表示，相關路面與導引改善工程預計最快5月底前完成。

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

新北市農業局昨表揚20家績優動物醫院，並感謝獸醫師在狂犬病防疫上的付出。動保處表示，4月帶家犬貓至指定45間動物醫院完成狂犬病疫苗施打，將有機會獲得300點新北幣，另每年10月份也有特惠推廣價，請民眾把握機會完成寵物狂犬病預防。

高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

國民黨與民眾黨近期提出選罷法修正草案，其中民眾黨版本主張，將「易刑處分者」與「受緩刑宣告者」同樣排除在參選限制之外。對此民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒有信心，才會急著透過修法替自己解套。

青少年心理壓力增 山田摩衣促新北擴大7-14歲心理補助

新北市議會今天總質詢，新北市議員山田摩衣指出，近年新北學生自殺案件有攀升趨勢，且有部分高風險個案未被及時納入輔導體系，甚至有年齡下降到國小的情況，籲市府正視兒少心理衛生問題，建議新北市可比照中央「青壯世代心理健康支持方案」，將補助對象從原本15歲至45歲，擴大至7歲到14歲。新北市長侯友宜允研議。

土城第二運動中心卡關1年多 民代促市府交代土地清查進度

新北市議員林銘仁今在議會總質詢，新北近年持續增設國民運動中心，但土城人口持續增加，至今仍僅有1座運動中心，第二座喊了1年多卻遲未定案，要求市府盡速提出土地清查與規畫進度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。