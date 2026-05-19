三鶯線通車前配套挨批不足 民代點名6處隔音牆待補強

新北捷運三鶯線預計今年通車，新北市議員卓冠廷今在議會總質詢指出，捷運局近期已提出隔音牆優化方案，地方雖肯定市府有改善，但仍有6處路段被認為不足，包含部分社區與學校周邊僅設置單弧形或2公尺直立式隔音牆，甚至有部分地點完全未規畫，要求市府再補強。市長侯友宜表示，「該做還是要做」，會請捷運局持續滾動檢討。

卓冠廷表示，他與地方里長、居民深入討論後，整理出目前仍有待改善的6處熱點，包括土城中央路太陽城社區周邊，目前規畫單弧形隔音牆，但地方希望改為全罩式；三峽國慶路、學成路附近的大英博物館社區，目前僅規畫2公尺直立式隔音牆，也盼提升為全罩式。

此外，北大國小、龍埔國小周邊，目前僅單側設置2公尺隔音牆；三峽復興路269號至恩主公醫院一帶，希望至少改為單弧形隔音牆；橫溪站旁歐鄉別墅周邊目前甚至完全沒有隔音牆規畫；鶯歌國中周邊也尚未設置隔音牆。

卓冠廷指出，尤其橫溪站周邊夜間環境安靜，即使噪音值僅約6、70分貝，居民感受仍相當明顯，而鶯歌國中更涉及9年級學生上課環境，盼市府重視。

侯友宜表示，會請捷運局持續滾動檢討，「該做還是要做」，並強調會大力支持相關改善。捷運局長李政安則說，目前優化工程採分區、精準方式處理，希望將經費「花在刀口上」，北大國小、鳳鳴國中部分改善工程已陸續施作，其餘路段也在招標中，後續將再赴現場量測、評估。

除隔音牆外，卓冠廷也提醒，三鶯線即將通車，但周邊公車站牌、路線資訊更新仍不足。他指出，目前部分站點已設置新公車站牌，但許多既有公車站仍未清楚標示對應捷運站名，民眾辨識不易。

他舉例，台北捷運周邊公車站多已直接標示捷運站資訊，但新北部分站牌仍難看出與三鶯線的連結，「不要等通車了，民眾還不知道哪裡可以轉乘」。

交通局長鍾鳴時則回應，目前已規畫調整11條公車路線、涉及30多條路線接駁配置，相關站牌與資訊將於三鶯線通車時同步更新完成。