新北捷運、社工人力遭指失衡 民代：與北市差距過大

新北市議員林銘仁今在議會總質詢指出，新北市人口已超過404萬人，但捷運、社工等公共人力配置卻與台北市存在明顯落差，質疑長期下來將影響城市治理與服務品質，要求市府重新檢討人力結構。

林銘仁表示，新北市捷運局目前僅約180名人力，卻需負擔約250億元捷運資本支出，反觀台北市捷運局有1218名人力，負責的資本支出卻僅約83億元，兩者差距極大。他指出，新北因人力不足，許多工程只能委外處理，「對新北市的建設跟捷運推動其實非常不利」。

捷運局長李政安回應，台北市捷運局過去採「自辦監造」，與新北目前依法需委外聘請具技師資格團隊監造的模式不同，因此在人力配置上有差異。林銘仁則質疑，若現行制度造成新北人力長期不足，市府應主動檢討調整。

侯友宜表示，新北與台北捷運組織架構確實有所不同，但市府仍持續推動捷運建設與人才補足，會再進一步了解相關問題。

除捷運人力問題外，林銘仁也指出，新北市社工人力同樣面臨沉重負擔。他表示，新北市公私部門社工總數約1894人，少於台北市2237人，但新北人口卻遠高於台北，平均每名社工需服務2137人，幾乎是台北市1113人的兩倍。

他並指出，新北市社工到職率僅約69%，是六都最低，其他直轄市普遍都在80%以上，「難怪常常找不到社工，也常發生服務量能不足的問題」。

侯友宜表示，社工員額屬中央核定，但市府近年持續增加相關人力，也坦言「不夠還是要檢討」。他說，社工工作確實辛苦，「能夠招到的我們盡量請」，也感謝議員替社工發聲。

林銘仁最後表示，新北市民繳納相同稅金，卻未必享有相同服務品質，希望市府正視公共人力失衡問題，讓新北市民生活品質逐步與台北市接軌。