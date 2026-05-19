快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

聽新聞
0:00 / 0:00

天天半夜聽尖叫！密室逃脫藏民宅地下室 住戶赴北市議會：警局反映也無法解決

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩（左）陪同陳情人出面，盼北市府盡快依建管、營業樣態活動，讓業者趕緊規範遵循，消費者也能安全消費。記者邱書昱／攝影
北市議員曾獻瑩（左）陪同陳情人出面，盼北市府盡快依建管、營業樣態活動，讓業者趕緊規範遵循，消費者也能安全消費。記者邱書昱／攝影

北市密室逃脫案，主責單位文化局邀集相關單位稽查34間密室逃脫，不過，北市議員曾獻瑩接獲陳情，中山區一處座落在商四區業者，住戶批每天都會傳出尖叫、嚇人的聲音，嚴重到需要看精神科。文化局表示，盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

曾獻瑩表示，邏思起子案件之後，北市府稽查34家密室逃脫業者，發現多數業者都是設立於地下室、巷弄住宅、住商混合，當中就有14間設立於住宅區。特別是，中山區一處經營在民宅地下一樓的密室逃脫，到了晚間11、12點都還是會有尖叫聲、低頻震動，惹得住戶不得安寧。

陳情住戶到北市議會，她嘆，從兩年前地下室進駐密室逃脫後，就吵得住戶們不得安寧，「實在不懂密室逃脫應該是不會尖叫、員工扮鬼嚇人，樓下業者不知道是沉浸式體驗體驗還是鬼屋。」就連向1999、警察局反映，這幾年來也沒有辦法解決。

曾獻瑩補充，剛好陳情的業者是在商四設立，基本上是合法合規，但是相關建管、營業樣態活動，市府應該要讓業者趕緊規範遵循，消費者也能安全消費。

主責機關文化局文創科長李岱穎表示，這次稽查分批到住宅區確認營業樣態，現階段是將沉浸式體驗業別納入市府消費場所，強制投保公共意外責任險。文化局作為扶植單位，也希望業者能好好生存，因此盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

李岱穎補充，文化部所定義的沉浸式體驗內容多元，包含實境解謎、劇場界的沉浸式劇場等，所以需要確認營業樣態。

產發局工商服務科長許健輝說，目前經查有12家違規，並由主管機關裁罰。至於住商混和或住宅區也會聯合稽查，並依消防、土管等依照經營樣態複查，所以還需要認定，再回歸到都發局的查處。

都發局長簡瑟芳說，住宅區就是不能設置，會要求業者兩個月內停業，若商四區雖然是合法使用，但仍要稽查土管等相關規範、消防建管是否合格，若不合規就限期改善及裁處。

北市 密室逃脫 文化局 曾獻瑩

延伸閱讀

北市府查了！12家密室逃脫防火不合格 開罰104萬

控中工鄰損 攤商反被「查水表」 鍾小平：反向稽查中工

被控檢舉攤商 中華工程說話了

防鼠患、火災…議員促解決囤積房 侯友宜：自治條例下會期送審

相關新聞

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

三鶯線通車前配套挨批不足 民代點名6處隔音牆待補強

新北捷運三鶯線預計今年通車，新北市議員卓冠廷今在議會總質詢指出，捷運局近期已提出隔音牆優化方案，地方雖肯定市府有改善，但仍有6處路段被認為不足，包含部分社區與學校周邊僅設置單弧形或2公尺直立式隔音牆，甚至有部分地點完全未規畫，要求市府再補強。市長侯友宜表示，「該做還是要做」，會請捷運局持續滾動檢討。

新北捷運、社工人力遭指失衡 民代：與北市差距過大

新北市議員林銘仁今在議會總質詢指出，新北市人口已超過404萬人，但捷運、社工等公共人力配置卻與台北市存在明顯落差，質疑長期下來將影響城市治理與服務品質，要求市府重新檢討人力結構。

天天半夜聽尖叫！密室逃脫藏民宅地下室 住戶赴北市議會：警局反映也無法解決

台北市密室逃脫案，主責單位文化局邀集相關單位稽查34間密室逃脫，不過，北市議員曾獻瑩接獲陳情，中山區一處座落在商四區業者，住戶批每天都會傳出尖叫、嚇人的聲音，嚴重到需要看精神科。文化局表示，盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

比台北少 黃淑君促新北加碼疫苗、運動員補助、警消保險

新北市議會今天總質詢，新北市議員黃淑君指出，雙北是共同生活圈，但在醫療、體育與警政等多項補助上，差距甚大，包括嬰幼兒輪狀病毒疫苗補助、運動選手醫療補助及獎金、新北警消保險福利，應該比照或超前台北市，真正照顧新北人。侯友宜允諾一個月研議辦理，並積極納入下一個年度的預算編列。

重要橋梁逾8成高齡！北市車流大...議員憂南方澳大橋坍塌案重演

台北市283座重要橋梁中逾8成橋齡超過30年，其中議員也發現多數位於士林、北投，更有3座士北科周邊橋梁逾40年，議員憂未來輝達進駐人車流增加負擔大增，若未妥善維護恐重演南方澳大橋坍塌斷裂事件，死傷更嚴重，呼籲新工處加快巡檢修繕維護進度。新工處允諾，將盡快提出相關報告評估維護方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。