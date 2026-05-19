天天半夜聽尖叫！密室逃脫藏民宅地下室 住戶赴北市議會：警局反映也無法解決

台北市密室逃脫案，主責單位文化局邀集相關單位稽查34間密室逃脫，不過，北市議員曾獻瑩接獲陳情，中山區一處座落在商四區業者，住戶批每天都會傳出尖叫、嚇人的聲音，嚴重到需要看精神科。文化局表示，盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

曾獻瑩表示，邏思起子案件之後，北市府稽查34家密室逃脫業者，發現多數業者都是設立於地下室、巷弄住宅、住商混合，當中就有14間設立於住宅區。特別是，中山區一處經營在民宅地下一樓的密室逃脫，到了晚間11、12點都還是會有尖叫聲、低頻震動，惹得住戶不得安寧。

陳情住戶到北市議會，她嘆，從兩年前地下室進駐密室逃脫後，就吵得住戶們不得安寧，「實在不懂密室逃脫應該是不會尖叫、員工扮鬼嚇人，樓下業者不知道是沉浸式體驗體驗還是鬼屋。」就連向1999、警察局反映，這幾年來也沒有辦法解決。

曾獻瑩補充，剛好陳情的業者是在商四設立，基本上是合法合規，但是相關建管、營業樣態活動，市府應該要讓業者趕緊規範遵循，消費者也能安全消費。

主責機關文化局文創科長李岱穎表示，這次稽查分批到住宅區確認營業樣態，現階段是將沉浸式體驗業別納入市府消費場所，強制投保公共意外責任險。文化局作為扶植單位，也希望業者能好好生存，因此盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

李岱穎補充，文化部所定義的沉浸式體驗內容多元，包含實境解謎、劇場界的沉浸式劇場等，所以需要確認營業樣態。

產發局工商服務科長許健輝說，目前經查有12家違規，並由主管機關裁罰。至於住商混和或住宅區也會聯合稽查，並依消防、土管等依照經營樣態複查，所以還需要認定，再回歸到都發局的查處。

都發局長簡瑟芳說，住宅區就是不能設置，會要求業者兩個月內停業，若商四區雖然是合法使用，但仍要稽查土管等相關規範、消防建管是否合格，若不合規就限期改善及裁處。