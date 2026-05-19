比台北少 黃淑君促新北加碼疫苗、運動員補助、警消保險

新北市議會今天總質詢，新北市議員黃淑君指出，雙北是共同生活圈，但在醫療、體育與警政等多項補助上，差距甚大，包括嬰幼兒輪狀病毒疫苗補助、運動選手醫療補助及獎金、新北警消保險福利，應該比照或超前台北市，真正照顧新北人。侯友宜允諾一個月研議辦理，並積極納入下一個年度的預算編列。

黃淑君指出，設籍在台北市出生滿6至32周內的嬰兒，嬰幼兒輪狀病毒疫苗依福利身分提供定額或全額補助，而新北的全額補助免費接種則僅針對特定身分及13個偏鄉地區，未擴及全面補助全新北市。

黃淑君說，而在運動選手醫療補助部分，台北市設有「台北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫」，實質補助費用包括健保給付之門診與急診一次1萬元、運動醫學自費門診一年2萬元、運動傷害相關其它醫療檢查一年5萬元，新北應比照台北市。

黃淑君說，在選手獎金，全運會第一名獎金雙北落差達6萬元，台北市第一名18萬、新北市第一名12萬，台北市身障運前三名獎金分別為18萬、9萬、6萬，而新北雖然補助擴及到第六名，但前三名僅6萬、3萬、1.5萬。

黃淑君也指出，新北警消在前線辛勞，福利也應跟著提升，不論是額外團體保險服務加保，或心理衛生應健全服務系統，超前提升。

黃淑君表示，侯友宜市長僅剩220天的任期，而現在正在編列明年度預算，為真正照顧第一線需求，應落實相關預算的補助，全面提升新北對市民的醫療照護。

侯友宜允諾一個月內研議，他也指出，警消保險是否要增加經費跟警政署、消防署搭配，會再跟中央溝通