快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

聽新聞
0:00 / 0:00

比台北少 黃淑君促新北加碼疫苗、運動員補助、警消保險

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午出席新北市議會總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午出席新北市議會總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，新北市議員黃淑君指出，雙北是共同生活圈，但在醫療、體育與警政等多項補助上，差距甚大，包括嬰幼兒輪狀病毒疫苗補助、運動選手醫療補助及獎金、新北警消保險福利，應該比照或超前台北市，真正照顧新北人。侯友宜允諾一個月研議辦理，並積極納入下一個年度的預算編列。

黃淑君指出，設籍在台北市出生滿6至32周內的嬰兒，嬰幼兒輪狀病毒疫苗依福利身分提供定額或全額補助，而新北的全額補助免費接種則僅針對特定身分及13個偏鄉地區，未擴及全面補助全新北市。

黃淑君說，而在運動選手醫療補助部分，台北市設有「台北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫」，實質補助費用包括健保給付之門診與急診一次1萬元、運動醫學自費門診一年2萬元、運動傷害相關其它醫療檢查一年5萬元，新北應比照台北市。

黃淑君說，在選手獎金，全運會第一名獎金雙北落差達6萬元，台北市第一名18萬、新北市第一名12萬，台北市身障運前三名獎金分別為18萬、9萬、6萬，而新北雖然補助擴及到第六名，但前三名僅6萬、3萬、1.5萬。

黃淑君也指出，新北警消在前線辛勞，福利也應跟著提升，不論是額外團體保險服務加保，或心理衛生應健全服務系統，超前提升。

黃淑君表示，侯友宜市長僅剩220天的任期，而現在正在編列明年度預算，為真正照顧第一線需求，應落實相關預算的補助，全面提升新北對市民的醫療照護。

侯友宜允諾一個月內研議，他也指出，警消保險是否要增加經費跟警政署、消防署搭配，會再跟中央溝通

雙北 侯友宜

延伸閱讀

TPass學生補助有譜？ 議員籲新北加碼300至500元

疾管署創核心照護醫院加強醫療區域聯防 專家籲新制上路三大面向

對抗少子化 藍黨團提孩子健保免費、每月5千元育兒補助

綠議員建議效法「川普帳戶」 侯友宜：可評估、盼由中央推動

相關新聞

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

三鶯線通車前配套挨批不足 民代點名6處隔音牆待補強

新北捷運三鶯線預計今年通車，新北市議員卓冠廷今在議會總質詢指出，捷運局近期已提出隔音牆優化方案，地方雖肯定市府有改善，但仍有6處路段被認為不足，包含部分社區與學校周邊僅設置單弧形或2公尺直立式隔音牆，甚至有部分地點完全未規畫，要求市府再補強。市長侯友宜表示，「該做還是要做」，會請捷運局持續滾動檢討。

新北捷運、社工人力遭指失衡 民代：與北市差距過大

新北市議員林銘仁今在議會總質詢指出，新北市人口已超過404萬人，但捷運、社工等公共人力配置卻與台北市存在明顯落差，質疑長期下來將影響城市治理與服務品質，要求市府重新檢討人力結構。

天天半夜聽尖叫！密室逃脫藏民宅地下室 住戶赴北市議會：警局反映也無法解決

台北市密室逃脫案，主責單位文化局邀集相關單位稽查34間密室逃脫，不過，北市議員曾獻瑩接獲陳情，中山區一處座落在商四區業者，住戶批每天都會傳出尖叫、嚇人的聲音，嚴重到需要看精神科。文化局表示，盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安議題。

比台北少 黃淑君促新北加碼疫苗、運動員補助、警消保險

新北市議會今天總質詢，新北市議員黃淑君指出，雙北是共同生活圈，但在醫療、體育與警政等多項補助上，差距甚大，包括嬰幼兒輪狀病毒疫苗補助、運動選手醫療補助及獎金、新北警消保險福利，應該比照或超前台北市，真正照顧新北人。侯友宜允諾一個月研議辦理，並積極納入下一個年度的預算編列。

重要橋梁逾8成高齡！北市車流大...議員憂南方澳大橋坍塌案重演

台北市283座重要橋梁中逾8成橋齡超過30年，其中議員也發現多數位於士林、北投，更有3座士北科周邊橋梁逾40年，議員憂未來輝達進駐人車流增加負擔大增，若未妥善維護恐重演南方澳大橋坍塌斷裂事件，死傷更嚴重，呼籲新工處加快巡檢修繕維護進度。新工處允諾，將盡快提出相關報告評估維護方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。