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重要橋梁逾8成高齡！北市車流大...議員憂南方澳大橋坍塌案重演

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市283座重要橋梁中逾8成橋齡超過30年，其中議員也發現多數位於士林、北投，更有3座士北科周邊橋梁逾40年，議員憂未來輝達進駐人車流增加負擔大增，若未妥善維護恐重演南方澳大橋坍塌斷裂事件。本報資料照片
台北市283座重要橋梁中逾8成橋齡超過30年，其中議員也發現多數位於士林、北投，更有3座士北科周邊橋梁逾40年，議員憂未來輝達進駐人車流增加負擔大增，若未妥善維護恐重演南方澳大橋坍塌斷裂事件。本報資料照片

北市283座重要橋梁中逾8成橋齡超過30年，其中議員也發現多數位於士林、北投，更有3座士北科周邊橋梁逾40年，議員憂未來輝達進駐人車流增加負擔大增，若未妥善維護恐重演南方澳大橋坍塌斷裂事件，死傷更嚴重，呼籲新工處加快巡檢修繕維護進度。新工處允諾，將盡快提出相關報告評估維護方案。

根據統計，北市共有648座各式橋梁，其中攸關居住交通甚鉅的車行橋梁、跨河橋梁及一般橋梁占283座，但有242座橋梁超過30年以上，占比約85%，士林、北投兩區更合計有159座，超過30年以上橋齡則占59%，隨著早期建設的橋梁其橋齡日漸老舊與劣化，以及因人口密集、車輛使用頻繁，橋梁維修補強問題相繼浮現。

議員汪志冰指出，依據「公路養護規範」規定，新工處每2年辦理1次橋梁例行性檢測，部分重要橋梁則會提高到每年1次，但2021年3月「台北市橋梁養護管理概況」內文中載明橋齡每增加一年，危害風險將增加5%，且北市位處地震帶及土壤液化區，近5年有感地震年平均發生929次，伴隨橋齡增加及劣化，危害風險恐更高，若重演2019年南方澳大橋坍塌斷裂事件，在車流密集台北市傷亡人數恐更多。

汪志冰認為，新工處去年起針對北市重要橋梁重置、延壽可行性評估案，其中士林區有8座橋包含福林橋、承德橋及百齡橋橋齡皆逾40年，三座橋均為重要樞紐，鄰近北士科，未來輝達進駐後所帶來的人流與車流成長，勢必應提前部署老舊橋梁更新，打造安全、韌性且符合未來發展需求的城市交通網絡。

新工處處長林昆虎表示，一般混凝土構造物使用年限至少50年以上，目前台北市50年以上橋梁約有35座，每2年檢測1次，若是特殊造型的重要橋梁則每年檢測1次；另有關改建及延壽評估案第1階段也將於2周內做出縮短期的可行性，第2階段的23座橋梁將提前評估處理。

北市 橋梁

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