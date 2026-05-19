三蘆高灘地停車夜間沒人停市區車位塞爆 民代籲改計次收費

新北市議員陳啟能今在議會總質詢指出，三重、蘆洲汽車登記數量已超過14萬輛，但當地長期面臨停車空間不足問題，許多居民只能依賴高灘地停車場。不過，目前高灘地停車場多採「計時收費」，導致夜間停車成本過高，反而出現「晚上沒人停、市區繼續搶車位」的情況，要求市府檢討高灘地停車制度。

陳啟能表示，三重、蘆洲四面環河，大量居民仰賴河濱停車場停車，但現行高灘地停車場多由BOT業者經營，採每小時20元計時收費，若停放8小時，費用高達160元，居民寧可回市區找車位。

他指出，反觀台北市高灘地停車場多採「計次收費」，不論停8小時或24小時，費用大多僅30元至50元，因此能有效吸引夜間停車需求。

侯友宜坦言，現況確實存在問題，「晚上閒也是閒，如果用計次的，就會有人來停」，認為陳啟能的建議「很有道理」。他表示，將要求高灘處與業者研議，評估夜間改採計次收費方式，白天仍維持計時制度，以兼顧假日車流與居民需求。

陳啟能則要求市府應進一步檢討高灘地計時收費制度、評估部分區域改採計次收費，並建立三重、蘆洲居民夜間停車方案，同時增設即時剩餘車位資訊。

侯友宜當場允諾，將把上述3項建議納入整體評估，並要求水利局全面盤點高灘地停車場狀況。

水利局長宋德仁表示，由於各高灘地停車場經營與合約條件不同，需要逐一檢視，預計將在2個月內提出檢討結果與改善方向。