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李宇翔促加速雙層巴士上路 解決林口公車一位難求問題

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，新北市議員李宇翔質詢雙層巴士議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，新北市議員李宇翔質詢雙層巴士議題。記者葉德正／攝影

林口地區上下班尖峰時刻，行經國道的公車一位難求，民進黨新北市議員李宇翔今在市政總質詢指出，林口尖峰時段公車一車難求，他多次提出導入雙層巴士增加運量，至今未見新北市府相關補助或推動方案，桃園市長張善政已拍板補助計畫，新北遲遲沒有下文。

新北市長侯友宜表示，目前交通部雖已修正相關規範，但國內現階段仍缺乏電動雙層巴士車型，推動上有現實困難，會再邀集業者討論，希望加速推動，增加國道公車運量。

交通局長鍾鳴時指出，桃園尚未正式執行雙層電動巴士政策，目前電動公車有高度、車型等問題待克服，現行道路規定的高度為4公尺，但業者認為雙層巴士至少需4.2公尺高，目前市場上沒有合適的電動雙層巴士車型，市府尚無法訂定補助辦法。

鍾鳴時表示，交通局已於4月29日發文詢問業者是否有採購或推動意願，但業者態度仍保留。

李宇翔則質疑，現在問業者，業者當然會說有困難，林口不少公車站空間狹小，民眾尖峰時段撐傘排隊，車來了卻擠不上去，只能繼續等下一班車。

侯友宜回應，他能理解林口民眾的通勤壓力，市府可再評估是否於特定時間、特定路段導入雙層巴士，並持續與業者溝通，高快速道路公車路線因規定乘客須有座位，若能增加雙層巴士運能，有助紓解尖峰載客壓力。

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