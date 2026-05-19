快訊

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？內行人曝背後商業目的

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

聽新聞
0:00 / 0:00

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失蹤至今7年，法院宣告死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山的生命傳奇，至此劃下句點。圖／翻攝自臉書
登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失蹤至今7年，法院宣告死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山的生命傳奇，至此劃下句點。圖／翻攝自臉書

宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

現年69歲的李昭元曾任教於宜蘭中山國小，對登山懷抱無比熱忱。他自1999年國慶日首度攻頂礁溪聖母登山步道後，展開風雨無阻的朝聖之路；2015年同慶國慶日當天，他成功達成4000次攻頂壯舉，當時百餘位山友齊聚五峰旗天主教堂為他見證，至今仍是地方美談。直至他失蹤前，該步道的攻頂次數最終停留在4819次。

登山憾事發生在2018年3月底，李昭元獨自一人從高雄藤枝入山，挑戰縱走中央山脈回宜蘭的壯遊。4月1日當天，他行經台東向陽山區時曾致電向朋友報平安，怎料這通電話竟成最後音訊，從此宛如人間蒸發，儘管搜救隊發動大規模搜山、民間山友更發出50萬元懸賞令，卻始終找不到他的蹤跡。

由於李昭元失蹤多年生死未卜，其妻在前年6月向法院提出死亡宣告聲請。案經宜蘭地院准予公示催告，並限期7個月內陳報生存狀況，如今期滿仍杳無音訊。法官審酌相關事證，確認其自2018年4月1日失聯後已滿7年法定年限，遂依民法第8條第1項規定作出死亡宣告裁定，為這段登山傳奇留下一抹時代的哀傷。

2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道百科全書」，卻在7年前台東向陽山區登山出意外，法院宣告死亡。圖／翻攝自臉書
2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道百科全書」，卻在7年前台東向陽山區登山出意外，法院宣告死亡。圖／翻攝自臉書

宜蘭 登山

延伸閱讀

影／獨攀失聯女山友遺體直升機吊掛下山 姊妹與山友哀傷接她回家

山難女子遺體吊掛後 空勤直升機要載搜救人員下山又獲報接續救人

尼泊爾雪巴嚮導32度登頂聖母峰 再創世界紀錄

豪宅門禁成虛設！礁溪溫泉社區保全公廁偷拍 狂錄292部影片判2年

相關新聞

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

蘆洲尾隨案引關注 民代籲強化高風險通報與心衛機制

新北市議員李余典今在議會總質詢關切近期蘆洲尾隨案件與社區安全問題，指出部分高風險個案長期有異常或攻擊傾向行為，但第一線警員往往缺乏足夠資訊，呼籲市府建立更完整的跨局處通報與心理衛生機制。新北市長侯友宜表示，里長若第一時間發現異狀可立即通報，資訊透明與後端心理輔導機制都非常重要。

三重果菜市場爭議 侯友宜：法令該怎麼走就怎麼做

三重果菜市場都更案與蘆洲南北側開發案，因果菜市場要不要異地搬遷，引發三重、蘆洲人爭論。民進黨新北市議員邱婷蔚今天在議會質詢指出「三重果菜市場案」與「蘆洲南北側開發案」是兩件不同事情，不應混為一談，三重果菜市場應朝當初內政部通過的方向，以現地安置、原地重建方向推動，蘆洲南北側則應另案處理。

民代憂社子島卡關拖累蘆社大橋 侯：已啟動可行性評估

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員李余典指出社子島開發至今仍卡關，質疑蘆社大橋是否恐因台北端開發延宕而遙遙無期。新北市長侯友宜表示，蘆社大橋「一定會蓋」，目前已啟動可行性評估，預計年底提出較明確方向，並預留未來輕軌路廊。

2026年全球前50大幸福城市 雙北進榜

二○二六年全球前五十大幸福城市出爐，雙北都入榜，新北排名第四十四、北市位居第四十六，打敗英國倫敦、劍橋，及日本名古屋、韓國仁川等，擠進全球前五十，展現台灣城市的國際競爭力。專家認為，台灣在健康醫療、交通移動兩大面向具明顯優勢。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都說，幸福是市府為市民努力的方向，會持續努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。