抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

現年69歲的李昭元曾任教於宜蘭中山國小，對登山懷抱無比熱忱。他自1999年國慶日首度攻頂礁溪聖母登山步道後，展開風雨無阻的朝聖之路；2015年同慶國慶日當天，他成功達成4000次攻頂壯舉，當時百餘位山友齊聚五峰旗天主教堂為他見證，至今仍是地方美談。直至他失蹤前，該步道的攻頂次數最終停留在4819次。

登山憾事發生在2018年3月底，李昭元獨自一人從高雄藤枝入山，挑戰縱走中央山脈回宜蘭的壯遊。4月1日當天，他行經台東向陽山區時曾致電向朋友報平安，怎料這通電話竟成最後音訊，從此宛如人間蒸發，儘管搜救隊發動大規模搜山、民間山友更發出50萬元懸賞令，卻始終找不到他的蹤跡。

由於李昭元失蹤多年生死未卜，其妻在前年6月向法院提出死亡宣告聲請。案經宜蘭地院准予公示催告，並限期7個月內陳報生存狀況，如今期滿仍杳無音訊。法官審酌相關事證，確認其自2018年4月1日失聯後已滿7年法定年限，遂依民法第8條第1項規定作出死亡宣告裁定，為這段登山傳奇留下一抹時代的哀傷。