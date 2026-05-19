快訊

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？內行人曝背後商業目的

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

聽新聞
0:00 / 0:00

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市「永康街人本城市假日漫步區」。本報資料照片
北市「永康街人本城市假日漫步區」。本報資料照片

北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

交通局長謝銘鴻今赴議會進行專案報告，他介紹國際無車日是源於車輛導致空汙和噪音問題，因此訂於9月22日倡導城市中不開車運動，因此各國也有相關政策，像是印尼雅加達每周日固定封街活動、義大利和新加坡則是大眾運輸優惠或補貼。

謝銘鴻分享，曾到哥倫比亞波哥大參訪，無車日變成每周的活動，並封街110多公里，提供民眾騎乘自行車、慢跑、散步等。北市持續結合封街活動，也透過減碳存摺抽獎，響應企業和里民響應。

北市議員鍾沛君認為，北市府既然響應無車日，可以評估推出運具免費，「上次到冰島參訪時上公車，要準備付錢時，司機竟然說不用錢，原來才發現當天是國際無車日。」

謝銘鴻先回應，若公車免費搭乘就要花上2000到3000萬元，但仍會評估是否局部運具開放等方案，不過在捷運部分，若選定在搭乘量大的平日，一方面顧慮到民眾擠不上車，另一方面也可能衝擊到量能。

北市議員陳炳甫說，若考量到經費問題，新北市也不願意跟進，但是無車日是要去反思自行開車，而非消滅汽車，「像是國家防災日，921當天會做演習、簡訊測試，不是過了之後就不用防災。」

北市議員游淑慧建議，歐洲的無車日是一整周的活動，既然北市認為免費的負擔金額過高，那可以挑在六日等大眾運輸較少用的時段，成本或許會小一些，「可以試算公運在假日營收多少，由市府編列預算補貼。」應該要大膽嘗試，否則年年無車日的活動都大同小異。

至於市府憂心公運量能超載，游淑慧說，也能以此去測試北市公共運輸的量能，檢視交通政策。「說真的無車日最重要是達到宣傳，讓大眾知道精神，公運票價只有15到20元，想開車的人還是會開車，那如果想改搭捷運，對北市府不也是賺到？體驗台北捷運的好，這也算是投資。」

謝銘鴻表示，會思考研議。

交通局長謝銘鴻表示，國際無車日時舉辦商圈封街活動等，鼓勵民眾搭乘綠運輸。圖為永康商圈封街照。本報資料照
交通局長謝銘鴻表示，國際無車日時舉辦商圈封街活動等，鼓勵民眾搭乘綠運輸。圖為永康商圈封街照。本報資料照

北市 公車 義大利

延伸閱讀

TPass學生補助有譜？ 議員籲新北加碼300至500元

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

敬老卡擴大用 侯友宜：6月給評估報告

新北交通議題成總質詢焦點 議員關切事故、換照與標線安全

相關新聞

議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

蘆洲尾隨案引關注 民代籲強化高風險通報與心衛機制

新北市議員李余典今在議會總質詢關切近期蘆洲尾隨案件與社區安全問題，指出部分高風險個案長期有異常或攻擊傾向行為，但第一線警員往往缺乏足夠資訊，呼籲市府建立更完整的跨局處通報與心理衛生機制。新北市長侯友宜表示，里長若第一時間發現異狀可立即通報，資訊透明與後端心理輔導機制都非常重要。

三重果菜市場爭議 侯友宜：法令該怎麼走就怎麼做

三重果菜市場都更案與蘆洲南北側開發案，因果菜市場要不要異地搬遷，引發三重、蘆洲人爭論。民進黨新北市議員邱婷蔚今天在議會質詢指出「三重果菜市場案」與「蘆洲南北側開發案」是兩件不同事情，不應混為一談，三重果菜市場應朝當初內政部通過的方向，以現地安置、原地重建方向推動，蘆洲南北側則應另案處理。

民代憂社子島卡關拖累蘆社大橋 侯：已啟動可行性評估

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員李余典指出社子島開發至今仍卡關，質疑蘆社大橋是否恐因台北端開發延宕而遙遙無期。新北市長侯友宜表示，蘆社大橋「一定會蓋」，目前已啟動可行性評估，預計年底提出較明確方向，並預留未來輕軌路廊。

2026年全球前50大幸福城市 雙北進榜

二○二六年全球前五十大幸福城市出爐，雙北都入榜，新北排名第四十四、北市位居第四十六，打敗英國倫敦、劍橋，及日本名古屋、韓國仁川等，擠進全球前五十，展現台灣城市的國際競爭力。專家認為，台灣在健康醫療、交通移動兩大面向具明顯優勢。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都說，幸福是市府為市民努力的方向，會持續努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。