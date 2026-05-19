議員籲「無車日」免費搭大眾運具 北市交通局回應了

台北市推動人本城市，並推廣搭乘大眾運輸，交通局也參考各國間國際無車日政策。北市議員建議，可比照歐洲國家，為期一周時間舉辦無車日，並挑選大眾運輸較少搭乘的日子，免費搭乘公車或捷運。交通局表示，主要考量經費及搭乘人次過多擠不上車等狀況，但會持續評估。

交通局長謝銘鴻今赴議會進行專案報告，他介紹國際無車日是源於車輛導致空汙和噪音問題，因此訂於9月22日倡導城市中不開車運動，因此各國也有相關政策，像是印尼雅加達每周日固定封街活動、義大利和新加坡則是大眾運輸優惠或補貼。

謝銘鴻分享，曾到哥倫比亞波哥大參訪，無車日變成每周的活動，並封街110多公里，提供民眾騎乘自行車、慢跑、散步等。北市持續結合封街活動，也透過減碳存摺抽獎，響應企業和里民響應。

北市議員鍾沛君認為，北市府既然響應無車日，可以評估推出運具免費，「上次到冰島參訪時上公車，要準備付錢時，司機竟然說不用錢，原來才發現當天是國際無車日。」

謝銘鴻先回應，若公車免費搭乘就要花上2000到3000萬元，但仍會評估是否局部運具開放等方案，不過在捷運部分，若選定在搭乘量大的平日，一方面顧慮到民眾擠不上車，另一方面也可能衝擊到量能。

北市議員陳炳甫說，若考量到經費問題，新北市也不願意跟進，但是無車日是要去反思自行開車，而非消滅汽車，「像是國家防災日，921當天會做演習、簡訊測試，不是過了之後就不用防災。」

北市議員游淑慧建議，歐洲的無車日是一整周的活動，既然北市認為免費的負擔金額過高，那可以挑在六日等大眾運輸較少用的時段，成本或許會小一些，「可以試算公運在假日營收多少，由市府編列預算補貼。」應該要大膽嘗試，否則年年無車日的活動都大同小異。

至於市府憂心公運量能超載，游淑慧說，也能以此去測試北市公共運輸的量能，檢視交通政策。「說真的無車日最重要是達到宣傳，讓大眾知道精神，公運票價只有15到20元，想開車的人還是會開車，那如果想改搭捷運，對北市府不也是賺到？體驗台北捷運的好，這也算是投資。」

謝銘鴻表示，會思考研議。