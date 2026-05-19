蘆洲尾隨案引關注 民代籲強化高風險通報與心衛機制

新北市議員李余典今在議會總質詢關切近期蘆洲尾隨案件與社區安全問題，指出部分高風險個案長期有異常或攻擊傾向行為，但第一線警員往往缺乏足夠資訊，呼籲市府建立更完整的跨局處通報與心理衛生機制。新北市長侯友宜表示，里長若第一時間發現異狀可立即通報，資訊透明與後端心理輔導機制都非常重要。

李余典指出，近期社會對精神疾病與社區安全議題高度關注，基層員警常在第一線面對高風險個案，「如果完全不知道對方狀況，誰敢第一時間處理？」他認為，除了依法處理外，也應建立更明確的預警與協作制度，讓第一線人員能及早掌握風險。

他表示，許多里長最清楚地方狀況，包含是否長期騷擾鄰里、在社區出現異常行為等，建議未來可由里長協助第一時間通報，再由衛生、警政與消防等單位共同介入評估，「預防比發生補救更有意義」。

衛生局長陳潤秋表示，目前三蘆地區心理衛生服務由蘆洲社區心理衛生中心負責，未來第二行政中心啟用後，三重也將獨立設置心理衛生中心。現行編制包括臨床心理師、諮商心理師、護理人員、社工及關懷訪視員等，除辦理團體諮商與心理衛教外，也會主動進入校園與社區進行宣導與關懷。

陳潤秋指出，心理衛生中心並非被動等待個案上門，而是採主動式服務，若發現高風險狀況，也會與責任醫院及相關局處合作處理。

李余典則表示，自己並非要污名化精神疾病患者，而是希望在近期社會事件頻傳下，政府能讓民眾感受到「有在做事」。他強調，許多個案並非都有攻擊性，但若已出現反覆報案、騷擾或危害他人情形，應有更積極的預防與評估機制。

侯友宜表示，李余典提出的建議「非常好」，尤其里長可扮演第一線通報角色，協助政府及早掌握狀況。他認為，平台資訊透明化有助第一線人員處理時降低風險，而後端心理輔導與社區支持系統也必須同步強化，「前端預防、後端輔導都很重要」。