三重果菜市場爭議 侯友宜：法令該怎麼走就怎麼做

三重果菜市場都更案與蘆洲南北側開發案，因果菜市場要不要異地搬遷，引發三重、蘆洲人爭論。民進黨新北市議員邱婷蔚今天在議會質詢指出「三重果菜市場案」與「蘆洲南北側開發案」是兩件不同事情，不應混為一談，三重果菜市場應朝當初內政部通過的方向，以現地安置、原地重建方向推動，蘆洲南北側則應另案處理。

城鄉局副局長邱信智表示，目前三重果菜市場「更新案」，仍依照2015年、2017年間原有方案持續審議，方向是朝「現地安置」推動；至於蘆洲批發市場及蘆北相關課題，則仍在討論中，屬不同案處理。

侯友宜強調，第一要合法，第二程序要經得起考驗，第三則是法令該怎麼走就怎麼做，目前都市更新還在內政部審議中。

邱婷蔚指出，三重果菜市場所在地都市計畫早在2015年經內政部核定發布實施，當時規畫相當完整，包括市場、零售市場與住商大樓配置，該案公有土地約36％、漁會土地約21％及其餘私有地主土地，不僅讓市場合法、永續經營，也能解決土地占用問題。

邱婷蔚說，既然當年都市計畫已核定，為何市府後來又以法令變更，提出異地搬遷構想，與蘆洲農業區開發綁在一起討論，送進內政部審議的三重果菜市場案，根本沒有提到蘆洲南北側，蘆洲南北側計畫內容也未寫到果菜市場，兩案本質完全不同，「不要瞞天過海、偷天換地」，她認為就要依法行政，當初怎麼通過，就怎麼走。

邱信智說，三重果菜市場「都市計畫」通過，但「更新案」一直在審議中沒有通過，雖有提出很多方案，但很多地主不滿意，目前都市更新審議是依2015年、2017年間原有方案持續審議，朝現地安置推動；至於蘆洲批發市場及蘆洲南北側相關課題，則仍在討論中。

侯友宜強調，相關程序必須合法、經得起檢驗，目前都市更新案仍在審議中，市府會持續依程序推進。