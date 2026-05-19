侯友宜：漢他病毒個案住家林口 全市將2次大清消

新北市長侯友宜今天針對新北市民在基隆工作的時候被老鼠咬傷，染上漢他病毒一事表示，個案的住家林口，「我們已經清消完畢」。全市將進行第2次大清消。

侯友宜今天到議會進行施政總質詢前接受媒體聯訪，針對新北市民在基隆工作時感染漢他病毒的問題。他表示，在第一時間接到通報後，個案住家在林口，「我們已經清消完畢」。

他表示，隨時掌握狀況，不斷的做好清消，讓漢他病毒疫情能夠受到控制。全市已清消完畢，最近再做第2次的大清消，每天都是以環境清潔日的計畫推動，全力以赴。

隨後在議場內，民進黨議員多人都針對漢他病毒疫情提出質詢。民進黨議員張維倩質疑，北台3縣市都有案例，範圍蠻大，不知道帶原老鼠在哪裡？令人擔心。

衛生局長陳潤秋表示，個案住林口，在基隆工作時被老鼠咬傷，從4月7日到5月2日發病，時間近1個月，剛開始是輕症，有類似感冒症狀，曾到住家附近診所看診，後來到跨縣市的醫院看診，直到5月7日才通報疑似病例並採檢，昨天才獲中央告知是確定病例。

民進黨議員李倩萍質疑，個案被當成感冒治病，不僅政府宣導力道不夠，診所也沒有敏感度，而老鼠看到人時卻不跑，還咬人，令人擔心。

陳潤秋表示，中央告知台灣目前仍無人傳人的新型病株，疫調時，個案發病時到診所看病時，也未告知醫師曾遭老鼠咬傷。因此，市府將加強宣導並呼籲民眾滅鼠時，要做好自我防護，以防被老鼠咬傷。