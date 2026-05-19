民代憂新北成「飯店城市」 侯：新北不是附庸、打造六大產業布局

新北市議會今天進行市政總質詢，議員指出，新北真正該面對的，不只是縮短通勤時間或增加交通補助，而是如何把人才留在新北、建立完整產業布局與交通路網。新北市長侯友宜則回應「新北絕不是台北的附庸」，指出新北正逐步有自己的產業和城市核心，和台北市是共榮共好。

新北市議員翁震州直言，許多年輕人平日白天都到外地工作，晚上才回新北睡覺，「新北現在有一種成為『飯店城市』的概念」，呼籲市府應讓新北成為「好生活、好工作、好遊戲」的城市。

民進黨議員李余典也指出，新北市人口已超過400萬人，不應長期依附台北市，應創造更多在地就業與科技產業機會，「不要變成台北市的附庸城市」。

新北市長侯友宜則回應，新北升格後「絕對不是台北市附庸或衛星城市」，雙北是共榮共好的共同生活圈，但新北也正逐步建立自己的產業與城市核心，近年已有越來越多企業總部與就業機會留在新北，「生活在新北、工作也在新北」。

翁震州指出，近期外界討論TPASS納入雙北30分鐘通勤網、高鐵納入月票等議題，但他認為，與其投入更多資源補助民眾往返台北，不如把資源留在新北發展產業與交通建設，讓人才留在新北。

侯友宜表示，市府上任後即規畫6大產業區塊，包括淡海新市鎮、台北港以物流與科技產業為主；新莊副都心發展金融科技；汐止布局生技醫療；土城發展智慧製造；三峽、樹林則以傳統製造業為核心；林口則規畫影視產業園區與智慧城市。

侯友宜指出，產業布局必須搭配交通路網，因此近年持續推動捷運與軌道建設，包含林口輕軌、三鶯線及TOD開發等，希望透過軌道串聯產業聚落，「讓新北人能夠在新北工作」。

他表示，新北未來將以板橋、新莊副都心及三蘆地區作為三大核心，並透過第二行政中心進駐新莊、塭仔圳開發及軌道建設，帶動整體區域發展。

翁震州也點名新莊、五股與泰山交界的楓江產業園區，認為當地鄰近機捷、環狀線、新北產業園區，並串聯台64、台65與五股交流道，距離台北港與桃園機場也近，具高度發展潛力，應加速推動。

侯友宜則形容，楓江產業園區是「最後一塊拼圖」，若未來洪水平原管制解除，加上五股擴大都市計畫及產業園區推動完成，中間整體產業廊帶將可成形。

翁震州表示，自己長期觀察到許多年輕人假日往台北跑、平日也在外地工作，新北逐漸變成「晚上回來睡覺的城市」，希望未來市政發展能真正以新北為核心，「不要什麼事情都以台北市為中心」。

侯友宜回應，新北是全國人口最多城市，也是國際級大都會，近年透過三環六線、TOD與聯開案建設，已逐步建立自己的主體性。他表示，目前新北已有37個聯開案，未來將建構181公里捷運、171座車站，「站站都是核心點」，希望打造真正屬於新北的城市發展模式。

侯友宜並提到，近期國際幸福城市評比中，新北市排名全球第44名，「全國最前面的」，代表近年城市治理、交通建設與市民福祉等成果逐漸獲得國際肯定。