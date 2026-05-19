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民代憂社子島卡關拖累蘆社大橋 侯：已啟動可行性評估

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今出席議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）今出席議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員李余典指出社子島開發至今仍卡關，質疑蘆社大橋是否恐因台北端開發延宕而遙遙無期。新北市長侯友宜表示，蘆社大橋「一定會蓋」，目前已啟動可行性評估，預計年底提出較明確方向，並預留未來輕軌路廊。

李余典指出，蘆社大橋牽涉蘆南蘆北都市計畫及社子島開發，但社子島歷經郝龍斌、柯文哲到蔣萬安市府任內，至今仍面臨區段徵收、居民抗爭、環評訴訟等問題，開發時程未明。他質疑，在社子島尚未完成開發前，蘆社大橋是否有具體落地期程。

侯友宜表示，蘆社大橋涉及蘆南蘆北及社子島兩側都市計畫，目前都持續推動中，「蘆社大橋未來一定會蓋」。他指出，市府已於4月20日辦理可行性評估期中報告審查會議，並將依會議意見修正，後續再提最終報告。

侯友宜說明，蘆社大橋除橋梁建設外，也已預留未來輕軌空間，包括蘆北計畫預留30米東西向道路，可銜接五華路、集賢路至三信路口，供五泰輕軌使用；另也預留45米道路設置蘆社大橋相關路廊。

工務局長馮兆麟補充，目前可行性評估期中報告已完成審查，會中提出多項修正意見，後續將持續修正與提報。侯友宜則表示，若進度順利，希望今年底前完成可行性評估，提出更明確方向。

李余典也提到，蘆南蘆北開發牽涉舊社區容積率提升、萬坪醫院設置等重大議題，希望市府同步推動。侯友宜表示，蘆南蘆北最受地方關注的，就是舊社區更新與醫療資源建設，市府會持續積極推動，但中央目前對部分內容仍有意見，市府會再檢視調整，不過「不會影響蘆社大橋可行性評估」。

社子島 李余典 侯友宜

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