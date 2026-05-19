沈伯洋蘇巧慧首合體走訪北市批發市場 強調雙北共好

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與新北市長參選人蘇巧慧合體拜會台北漁果批發市場。針對藍營提出雙北共治，沈伯洋說，雙北市是互相競爭、茁壯，「共治」是由上而下，應朝向「共好」。

沈伯洋今天與蘇巧慧前往拜會台北市第一果菜、漁產批發市場攤販，包含民進黨立委吳沛憶、雙北市民進黨議員等多人陪同，這是沈伯洋被提名後2人首度合體造勢活動。

沈伯洋、蘇巧慧拜會批發市場時與攤商熱烈互動，2人並在會中接受聯訪，被問及國民黨新北市長參選人李四川提雙北共治政見，台北市長蔣萬安也附和的看法。

沈伯洋說，國民黨提出雙北共治，這是由上而下的想法，他與蘇巧慧要推動的是雙北共好，也就是彼此是互相競爭、互相茁壯，台北市及新北市絕對不是「一加一等於一，一定是要一加一大於二」。

沈伯洋提到，兩個城市互相合作才是最重要，就如生態系一樣，如交通、安全系統相連，「但每一棵大樹長得都不同，各有特色，才會一加一大於二」。

沈伯洋表示，不會稱雙北共治，應是雙北共好，他與蘇巧慧一定會持續奮力前行，2人當選後會領導雙北市往更好方向，彼此互相競爭與茁壯，讓雙北市成為全台灣最繁榮的地方。

蘇巧慧在聯訪說，她與沈伯洋曾是在美國念書同學，之後更成為在立法院共同作戰的好戰友；這是2人被黨中央提名後的首次合體，會選在台北漁產及果菜批發市場，是因攤商及顧客都是來自雙北共同生活圈。

針對雙北共好，蘇巧慧指出，對新北市有感情，希望城市可更進步，並認為「城市間就如餐廳，好的餐廳彼此之間是競爭又合作」。

蘇巧慧說，她從年初起就向外界報告對新北市未來規劃，並提出如福利、家庭照顧等政見，就是希望「新北市可從台北市的衛星，變成繁星點點的繁星」。

媒體也詢問台北市長蔣萬安近期規劃赴中南部拜訪，被解讀是輔選行程。對此，沈伯洋回應，蔣萬安要助選是蔣的個人選擇，對他而言就是持續在台北市努力深耕、傾聽民意。