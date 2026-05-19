北市鼠類偵防師排除公寓？ 環局：整棟同意可放寬申請

為防治鼠害，北市府推鼠類偵防師，有里長反映，限有管委會的社區才能申請，老公寓老鼠問題更嚴重，沒對準需求「市府是在講笑話？」北市環保局回應，公寓單一住戶申請可能無法有效防治鼠害，若整棟公寓住戶同意並簽署同意書，可放寬申請。

北市文山區華興里長陳峙穎說，有里民向他求助申請鼠類偵防師，下載申請書後才發現，「表格必須要填寫哪一個社區管委會、代表人」才能申請，質疑申請對象排除老舊公寓？到里辦申請老鼠藥的里民以老舊社區住戶居多，申請對象有限制，恐讓里民有相對剝奪感。

環保局長徐世勳表示，偵防師是希望協助整棟大樓或社區防治鼠害，若僅單一住戶申請，老鼠還是可能透過公寓管道亂竄，無法有效防治，如果整棟公寓住戶都同意，可以放寬申請。截至昨天中午，累計收到二十五件申請案。

防鼠害也延燒到垃圾桶之亂。民進黨北市長參選人沈伯洋前天酸市長蔣萬安、新北市長參選人李四川談「雙北共治」，卻連垃圾桶減量意見都不一致。議員李明賢昨拿出北市垃圾桶總數回擊，指李任北市府副市長期間，北市垃圾桶數並無增加。

李明賢說，北市二○二一年有一千八百零四個垃圾桶；二○二二年前市長柯文哲交接給蔣萬安時，垃圾桶總數為兩千個；蔣上任後二○二三年垃圾桶總數一千九百八十二個、二○二四年一千九百五十六個，去年有一千六百八十二個，今年目前一千四百六十九個，北市府政策是垃圾桶減量。

議員吳世正、台灣前進陣線昨也質疑，北市府設置能偵測垃圾滿溢、防鼠害的智慧垃圾桶進度過慢，環保局回應，先前在大湖公園、香堤廣場有試辦智慧垃圾桶，因軟硬體有些問題待解決仍在測試。