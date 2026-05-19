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科技輔助 新北試辦鼠類監測

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨出席議會市政總質詢，議員送上直笛，期許侯市長當滅鼠吹笛人。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（中）昨出席議會市政總質詢，議員送上直笛，期許侯市長當滅鼠吹笛人。記者葉德正／攝影

雙北鼠患議題延燒，新北綠營議員昨質詢時送新北市長侯友宜一支直笛，引用童話「吹笛人」典故，盼侯成為帶領城市解決鼠患的「吹笛人」。侯表示，除持續清消落實「三不政策」，新北將與中央合作，在林口區試辦「鼠類監測」計畫，透過科技化監測掌握鼠群熱區等資訊，作為精準防治依據。

民進黨議員邱婷蔚說，雙北生活圈緊密相連，新北已掌握三九六四處鼠患熱點，就應公開熱點，讓民眾共同防範。

侯友宜表示，漢他病毒發生第一時間，新北立即啟動防疫機制，新北有出現病例，市府第一時間便追查是否與鼠類有關，啟動跨局處平台，全面進行鼠患清理與環境消毒，市府除列管熱點，巡查超過九千處地點，但不代表沒公布的地點不重要。

邱婷蔚說，新北從基層里長、民政系統與清潔隊投入防鼠，由下而上治理「新北市比較認真」，她也讚侯「這就是你的功力」。

「不是只有清潔隊做，市民要一起投入。」侯友宜表示，市府鼓勵民眾共同參與滅鼠工作，除列管地點，也提醒夜市、攤販與住家主動清理雜物與垃圾。市府將與中央在林口推動鼠類監測計畫，透過科技化方式掌握鼠類活動模式，以利根本防治。

議員張維倩憂心，大量戶外投藥恐造成流浪貓狗、鳥類等動物誤食，衍生生態問題，要求市府建立完整投藥ＳＯＰ與公告制度；議員翁震州也表示，囤積戶可能衍生鼠患與火災議題，應加速管理法制化。

侯友宜回應，公安小組對堆積垃圾住戶已有處理原則，跨局處也會視個案介入協助，至於相關法制化作業，市府正研議修正環境維護自治條例，要有更完整法源依據。

侯友宜 雙北 議員

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